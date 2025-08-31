Kakve sve podatke hrvatskih korisnika aplikacije šalju u Kinu i SAD?

Istraživači tvrtke Incogni ispitali su najpopularnije Android aplikacije putem preuzimanja u EU (iz razdoblja između kolovoza 2024. i 2025. godine) koje su razvile i u vlasništvu su tvrtki izvan EU

U studiji na osnovu tog istraživanja se sažimaju rasprostranjenost i prakse prikupljanja i dijeljenja podataka najpopularnijih aplikacija u stranom vlasništvu na europskom tržištu, broj preuzimanja, metodologije prikupljanja podataka i vrste podataka prikupljenih i dijeljenih s trećim stranama.

Te aplikacije zajedno predstavljaju glavni kanal za opsežno prikupljanje osobnih podataka Europljana, sa značajnim implikacijama za privatnost korisnika i granice podataka.

Pitanje je koliko su Europljani svjesni da se njihovi osobni podaci šalju autoritarnim režimima i „trećim zemljama“ kada koriste popularne aplikacije poput TikToka, AliExpressa i Sheina - unatoč ograničenjima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) o tome.

Popularne aplikacije, uključujući TikTok, AliExpress, Shein i Temu, privukle milijune europskih korisnika i da prenose osobne podatke iz EU u nevjerojatnim količinama u Kinu - jurisdikciju koju karakteriziraju vladine nadzorne mogućnosti. Nedavno je protiv tih tvrtki, a i mnogih drugih, formalno pokrenuta tužba NOYB-u zbog dokaza o nezakonitom prijenosu podataka u podatkovne centre sa sjedištem u Kini, gdje kineske tvrtke nemaju drugog izbora nego udovoljiti svim vladinim zahtjevima za pristup podacima.

U međuvremenu, aplikacije u američkom vlasništvu, uključujući Facebook i Instagram, predstavljaju najveći segment stranih aplikacija s kontrolnim udjelima u SAD-u. Usluge poput Mete bave se praksama prikupljanja podataka koje obuhvaćaju adrese korisnika, osobne podatke, događaje u kalendaru, genealogije, sveobuhvatne profile ponašanja, pa čak i ideološke stavove ili seksualnu orijentaciju. Sada je očito da se ti profili podataka mogu iskoristiti kao oružje, dajući američkim vlastima mogućnost da odbiju ulazak u zemlju građanima EU na temelju njihovih komentara na društvenim mrežama.

Hrvatska

Istraživači tvrtke Incogni analizirali su najpopularnije Android aplikacije u europskim zemljama.

Prema istraživanju, najpopularnije strane aplikacije u Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci bile su: TikTok, Threads i Netflix. One u prosjeku komuniciraju s 23,7 tipova podataka, dijeleći u prosjeku 3,7 i prikupljajući u prosjeku 24,3.

Threads komunicira s najviše tipova podataka – ukupno 37 (od kojih je 37 prikupljeno i 5 podijeljeno), slijede TikTok s 24 tipova podataka (24 prikupljena i 6 podijeljenih) i Netflix s 12 (12 prikupljenih).

TikTok komunicira s 13 vrsta podataka koje Incognijevi stručnjaci za privatnost smatraju osjetljivima. Prikuplja i dijeli: ime, fotografije, videozapise, glasovne ili zvučne snimke, ostali sadržaj koji generiraju korisnici. Prikuplja: približnu lokaciju, adresu e-pošte, adresu, telefonski broj, ostale podatke, podatke o plaćanju korisnika, ostale financijske podatke i kontakte.

Threads komunicira s 24 vrste podataka koje Incognijevi stručnjaci za privatnost smatraju osjetljivima. Prikuplja i dijeli: ime, adresu e-pošte, telefonski broj. Prikuplja: približnu lokaciju, točnu lokaciju, adresu, politička ili vjerska uvjerenja, seksualnu orijentaciju, ostale informacije, kreditni rejting, podatke o plaćanju korisnika, ostale financijske informacije, zdravstvene informacije, informacije o fitnessu, e-poštu, SMS ili MMS poruke, fotografije, videozapise, glasovne ili zvučne snimke, datoteke i dokumente, događaje u kalendaru, kontakte, ostali korisnički generirani sadržaj, instalirane aplikacije.

Netflix komunicira s 5 vrsta podataka koje Incognijevi stručnjaci za privatnost smatraju osjetljivima. Prikuplja: približnu lokaciju, adresu e-pošte, telefonski broj, druge informacije, glasovne ili zvučne snimke.

TikTok prikuplja sljedeće osjetljive podatke: približnu lokaciju, adresu e-pošte, telefonski broj, ostale informacije, kontakte i ostali sadržaj koji generiraju korisnici.

Threads prikuplja sljedeće osjetljive podatke: približnu lokaciju, točnu lokaciju, ime, adresu e-pošte, adresu, telefonski broj, ostale informacije, ostale financijske informacije, fotografije, videozapise, datoteke i dokumente, događaje u kalendaru, kontakte, ostali korisnički generirani sadržaj, instalirane aplikacije.

Netflix prikuplja sljedeće osjetljive podatke: približnu lokaciju, adresu e-pošte i ostale informacije.

TikTok je imao ukupno 59 svrha prikupljanja korisničkih podataka. Što znači da svaka prikupljena vrsta podataka ima u prosjeku 1,6 svrha za razvojne programere aplikacije. Kada je riječ o dijeljenju, razvojni programeri imaju 6 svrha za dijeljene podatke korisnika, odnosno 1 upotrebu po vrsti podataka. Značajno je da je 22% svrha za prikupljene podatke naznačeno kao oglašavanje.

Threads ima ukupno 224 svrhe prikupljanja korisničkih podataka. Što znači da svaka prikupljena vrsta podataka ima prosječno 6,1 upotrebu za razvojne programere aplikacije. Kada je riječ o dijeljenju, razvojni programeri imaju 5 svrha za dijeljene podatke korisnika, odnosno 1 upotrebu po vrsti podataka. Važno je napomenuti da je 20% navedenih svrha dijeljenih podataka bilo oglašavanje, a 11,6% svrha za prikupljene podatke naznačeno je kao oglašavanje.

Netflix je imao ukupno 25 svrha za prikupljanje korisničkih podataka. Što znači da svaka prikupljena vrsta podataka ima prosječno 2,1 upotrebu za razvojne programere aplikacije. Što se tiče dijeljenja, Netflix ne dijeli nikakve podatke.