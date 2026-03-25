Iran prijeti imovini Amazona, Googlea i Microsofta na Bliskom istoku

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je popis od otprilike 30 lokacija velikih tehnoloških tvrtki diljem Bliskog istoka koje je označila kao „neprijateljsku tehnološku infrastrukturu“

Popis upućuje da bi ti objekti mogle biti sljedeće mete iranskih napada. Iran bi mogao ciljati američke tehnološke divove dok napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju eskalirati, navodi iranska novinska agencija Tasnim, koja ima veze s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Novinska agencija objavila je na platformi X da su imovina tvrtki poput Amazona, Microsofta, Googlea, Oraclea, Nvidije, IBM-a i Palantira na otprilike 30 lokacija diljem Bliskog istoka iranske „nove mete u regiji“. U poruci se tvrdi da su te lokacije identificirane kao „neprijateljska tehnološka infrastruktura“.

Nekoliko lokacija koje je istaknuo Tasnim nalazi se u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) te u Tel Avivu u Izraelu. U Tel Avivu popis uključuje glavne urede tvrtke za obrambenu tehnologiju Palantir, kao i urede Amazona i Microsofta, zajedno s Nvidijinim inženjerskim i razvojnim centrom.

Prema popisu, većina lokacija odabrana je zbog njihove uključenosti u razvoj sustava umjetne inteligencije (AI) ili zato što koordiniraju usluge računalstva u oblaku diljem Bliskog istoka.

Dva Amazonova podatkovna centra u UAE-u, još jedna meta na popisu, pogođena su 1. ožujka. Treći podatkovni centar u Bahreinu oštećen je nakon što su ga pogodile krhotine s drugog mjesta napada.

IRGC je ranije preuzeo odgovornost za napade, navodeći u državnim medijima da je njihov cilj bio utvrditi ulogu tih centara u podršci neprijateljskim vojnim i obavještajnim aktivnostima.

Prevedeni popis stranica koje su bile meta Tasnimove objave na društvenim mrežama Euronews

Mete napada

Četiri ureda u vlasništvu Oraclea, IBM-a i Googlea u Jeruzalemu, Tel Avivu i Abu Dhabiju izdvojena su jer navodno pružaju infrastrukturu za „vojne subjekte“, navodi se u objavi.

Amazon i Alphabet, Googleova matična tvrtka, dobili su 2021. godine ugovor izraelske vlade vrijedan 1,2 milijarde dolara (oko milijardu eura) za rad na Projektu Nimbus, koji je Izraelu osigurao „osnovnu tehnološku infrastrukturu“, prema izvješću UN-ove izvjestiteljice Francesce Albanese iz 2025. o stanju ljudskih prava u okupiranoj Palestini.

U Albaneseinu izvješću navodi se da te tvrtke, kao i Microsoft, Izraelu daju „praktički vladin pristup svojim cloud i AI tehnologijama“.

U izvješću se također tvrdi da je IBM obučavao izraelsko vojno i obavještajno osoblje te da postoji „razuman temelj“ za vjerovanje da je Palantir izraelskoj vladi pružio automatiziranu prediktivnu tehnologiju policijskog djelovanja za obradu podataka i generiranje popisa ciljeva u Palestini.

Oracle nije spomenut u Albaneseinu izvješću. Međutim, organizacija za istraživanje medija The Middle East Monitor izvijestila je da su rukovoditelji tvrtke inzistirali na usađivanju „ljubavi prema Izraelu“ u američku kulturu.

Američko Ministarstvo obrane nedavno je toj tvrtki dodijelilo ugovor vrijedan 88 milijuna dolara (74,4 milijuna eura) za integraciju softvera za računalstvo u oblaku s američkim ratnim zrakoplovstvom.