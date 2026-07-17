Haker razotkrio kako je Suno došao do milijuna pjesama za svoj AI engine

Hakiran je Suno, aplikacija za generiranje glazbe generirane umjetnom inteligencijom. Haker je pristupio podacima vezanim uz Sunoove prakse obuke, kao i detaljima o njegovim korisnicima.



Podaci koje je dostavio medijima ukazuju na to kako je Suno skidao glazbu i tekstove s YouTube Musica, Deezera i Geniusa, kao i iz glazbenih biblioteka. Tvrtka je možda koristila proxy usluge za skidanje glazbe s YouTubea, uključujući acapella verzije pjesama, kao i RSS feedove.



Suno se suočio s tužbom diskografskih kuća u SAD-u za kršenje autorskih prava. Krajem prošle godine, Warner Music Group odustao je nakon što je postigao ugovor o licenciranju sa Sunom.



Još 2024. godine Suno je u sudskom podnesku priznao kako su njegovi sustavi s weba prikupili "desetke milijuna snimaka" kako bi ih koristili kao podatke za obuku, tvrdeći kako njihov pristup predstavlja "poštenu upotrebu prema zakonu o autorskim pravima".



Haker je u sustav Suna upao zahvaljujući neopreznom zaposleniku te tvrtke, čije je računalo zarazio crvom koji mu je omogućio pristup vjerodajnicama za GitHub i usluge u računalnom oblaku. Uz detalje o Sunovoj praksi prikupljanja glazbe, navodno se dokopao i popisa kupaca sa stotinama tisuća imena, adresa e-pošte i brojeva telefona.



Suno je potvrdio hakerski upad. Ustvrdili su kako imaju sustave koji pokušavaju spriječiti korisnike u repliciranju postojećih glazbi izvođača.



I dalje tvrde kako su koristili javno dostupne glazbene datoteke i povezane metapodatke dostupne na web stranicama trećih strana na otvorenom webu.



Do sigurnosnog incidenta, kojeg su nazvali "ograničenim", došlo je u studenom 2025. godine, čemu su brzo stali na kraj, navodno. Proveli su odmah istragu, koja je došla do zaključka kako je incident prvenstveno uključivao zastarjeli izvorni računalni kod, koji tvrtka više ne koristi, kao i kako nisu bili ugroženi osjetljivi osobni podaci.



Također su napomenuli kako Suno nema pristup punim brojevima kreditnih kartica kupaca u Stripeu.