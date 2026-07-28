Google ima vlastiti sustav naziva za hakerske skupine

Bilo je naznaka kako Google i Mandiant žele usvojiti shemu koju je pokrenuo Microsoft. No, čini se kako su od toga odustali

Google je stvorio novu taksonomiju za opisivanje timova za kibernetički kriminal, naizgled okrećući leđa Microsoftovu u nastojanju za stvaranjem dosljednih naziva. Rezultat je shema od dvije riječi u kojoj je prva riječ "jedinstven i pamtljiv pojam odabran za predstavljanje određenog aktera“.



Ako su stručnjaci za sigurnost već primijenili određeni nadimak, Google će ga koristiti. U suprotnom će nasumično generirati riječ kako bi uklonio pristranost.



Druga riječ bi trebala kategorizirati klastere prijetnji prema motivaciji, atribuciji ili vrsti aktivnosti na temelju toga koju kategoriju smatraju najvažnijom za strategije obrane i odgovora. Google se odlučio za sljedeća imena:

CASTLE za opisivanje timova iz Narodne Republike Kine

ION za prijetnje iz Irana

NEPTUNE za sjevernokorejske napadače

RELIC za Ruse

COMET za kibernetičke kriminalce koje ne podržava država.

Google namjerno nastoji održati ovaj sustav što jednostavnijim kako bi se pojednostavile operacije i olakšalo mapiranje na druge taksonomije imenovanja.



Microsoft i CrowdStrike su 2025. godine pokušali potaknuti napore u cijeloj industriji kako bi se akterima prijetnji dodijelili dosljedni nazivi. Postojanje više shema imenovanja znači kako istraživači često istu skupinu nazivaju s deset različitih imena.



Primjerice, istraživači koriste nazive Seashell Blizzard, IRIDIUM, VOODOO BEAR, BE2, UAC-0113, Blue Echidna, PHANTOM, BlackEnergy Lite i APT44 za isti isti entitet - rusku vojnu obavještajnu jedinicu 74455.



Budući većina organizacija koristi više sigurnosnih alata i stoga prima sigurnosne informacije o prijetnjama od mnogih dobavljača, korisnici moraju pokušati razumjeti od kojih se timova pokušavaju obraniti.



Bilo je naznaka kako Google i Mandiant žele usvojiti shemu koju predvodi Microsoft. No, čini se kako su od toga odustali.



Kineski Nacionalni centar za hitne odgovore na računalne viruse (CVERC) 2024. se požalio zbog toga što zapadne tvrtke biraju nazive poput "Typhoon", "Panda" ili "Dragon" za opisivanje kineskih skupina za kibernetički kriminal. CVERC je predložio nazive koji odražavaju idiome engleskog jezika, poput "Hurricane" ili "Koala", koje smatra prikladnijima.

