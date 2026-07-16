Globalni gubici dosegnuli 3,7 milijardi USD

Deepfake tehnologija više nije tek zanimljiva demonstracija mogućnosti umjetne inteligencije

Mreža četvrtak, 16. srpnja 2026. u 21:27
📷 Mreža/AI
Mreža/AI

Sintetički videozapisi, fotografije i klonirani glasovi postali su jedno od najopasnijih oružja internetskih prevaranata, a financijska šteta raste gotovo eksponencijalno. Novo istraživanje pokazuje da su globalni gubici od deepfake prijevara od 2020. do sredine 2026. godine dosegnuli čak 3,7 milijardi američkih dolara, pri čemu se najveći dio štete dogodio tijekom posljednjih godinu i pol.

Podaci pokazuju koliko se brzo prijetnja razvija. U razdoblju od 2020. do 2023. godine zabilježeni gubici iznosili su tek 83 milijuna dolara. Već tijekom 2024. narasli su na 335 milijuna dolara, da bi 2025. eksplodirali na 2,5 milijardi dolara. U prvoj polovici 2026. dodano je još 764 milijuna dolara štete, što znači da čak 89 posto svih dosad evidentiranih gubitaka otpada upravo na 2025. i 2026. godinu.

Najveći izvor deepfake prijevara danas su društvene mreže. Gotovo polovica ukupnih gubitaka, odnosno oko 1,73 milijarde dolara, povezana je upravo s platformama poput Facebooka, Instagrama, TikToka ili X-a. U većini slučajeva prevaranti koriste AI-generirane videozapise poznatih osoba, poduzetnika ili političara kako bi promovirali lažne investicijske projekte i naveli korisnike na uplatu novca.

Drugu najveću kategoriju čine prijevare lažnim predstavljanjem, odgovorne za oko 911 milijuna dolara ili četvrtinu ukupnih gubitaka. Kriminalci pritom koriste sintetička lica, zamjenu identiteta, klonirane glasove i krivotvorene osobne dokumente kako bi prošli provjere identiteta, otvorili bankovne račune ili podigli kredite u tuđe ime. Takvi napadi sve češće ciljaju financijske institucije, ali i korisnike digitalnih novčanika te internetskih bankarskih usluga.

Luís Costa, voditelj istraživanja Surfsharka
Luís Costa, voditelj istraživanja Surfsharka

Posebno zabrinjava rast prijevara povezanih s kriptovalutama. Samo tijekom 2025. godine deepfake prijevare na kripto bankomatima uzrokovale su štetu od 333 milijuna dolara. U tim slučajevima prevaranti koriste uvjerljivo generirane videozapise ili glasove osoba od povjerenja kako bi, najčešće starije građane, uvjerili da hitno uplate sredstva putem anonimnih kripto bankomata.

Umjetna inteligencija sve češće se zloupotrebljava i tijekom zapošljavanja. Istraživanje procjenjuje da su lažni kandidati za posao prouzročili oko 100 milijuna dolara štete. Kriminalci koriste AI-generirane životopise, deepfake video intervjue i tehnologiju zamjene lica kako bi se zaposlili na osjetljivim, uglavnom tehnološkim radnim mjestima, gdje potom mogu pristupiti internim sustavima ili povjerljivim podacima.

Napadači pritom više nisu ograničeni samo na društvene mreže. Telefonski pozivi postali su najveći kanal među svakodnevnim komunikacijskim alatima, s evidentiranih 71 milijun dolara gubitaka. Slijede videokonferencijske platforme sa 62 milijuna dolara te aplikacije za razmjenu poruka s 41 milijun dolara. Ni elektronička pošta nije zanemariva, jer su deepfake prijevare putem e-maila prouzročile dodatnih 12 milijuna dolara štete.

Trend jasno pokazuje kako se sintetički sadržaj ubrzano širi na sve komunikacijske kanale koje korisnici svakodnevno koriste. Zahvaljujući sve dostupnijim AI alatima za kloniranje glasa, generiranje videa i izradu lažnih identiteta, napadači mogu izvoditi prijevare koje su prije samo nekoliko godina zahtijevale znatno više tehničkog znanja i resursa.

Analiza se temelji na podacima baze AI Incident Database, tvrtke Resemble AI i OECD-a te obuhvaća potvrđene deepfake incidente između siječnja 2020. i lipnja 2026. godine. U istraživanje su uključeni samo slučajevi s dokumentiranim financijskim gubicima i potvrđenom uporabom sintetičkog videa, slike ili zvuka. Autori naglašavaju da je riječ o konzervativnoj procjeni jer brojni incidenti nikada ne budu prijavljeni ili javno objavljeni.

Takvi podaci sugeriraju da stvarni razmjeri deepfake kriminala vjerojatno nadmašuju službeno evidentirane iznose, dok će s daljnjim razvojem generativne umjetne inteligencije zaštita identiteta i provjera autentičnosti sadržaja postati jedan od najvećih izazova za financijske institucije, tvrtke i korisnike interneta.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi