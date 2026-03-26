Globalna potrošnja na sigurnost premašit će 300 milijardi dolara u 2026.

Prema prognozi iz Vodiča za globalnu potrošnju na sigurnost International Data Corporation (IDC), očekuje se da će potrošnja na sigurnost u svijetu dosegnuti 308 milijardi američkih dolara u 2026.

Gorden Knezović četvrtak, 26. ožujka 2026. u 23:53

Do 2029. godine potrošnja bi trebala narasti na 430 milijardi dolara. Predviđa se da će globalno tržište sigurnosti u 2026. porasti za 11,8 %, potaknuto sve većim ulaganjima u objedinjene sigurnosne platforme temeljene na umjetnoj inteligenciji i povezanim uslugama.

Glavni pokretači

Predviđa se da će najveći udio u potrošnji u 2026. imati sigurnosni softver, koji će činiti više od polovice globalne potrošnje na sigurnost. Očekuje se da će softver za upravljanje identitetom i pristupom, softver za sigurnost krajnjih točaka te sigurnosna analitika zajedno činiti više od 50 % globalne potrošnje na sigurnosni softver ove godine.

Kako prijetnje – uključujući i one potaknute umjetnom inteligencijom – postaju sve sofisticiranije, tvrtke daju prednost alatima koji mogu spriječiti sigurnosne incidente, zaštititi kritičnu imovinu i omogućiti jasnu vidljivost sigurnosnih prijetnji.

Predviđa se i da će softver biti najbrže rastuća tehnološka skupina u 2026., s procijenjenom stopom rasta od 14 % u odnosu na prethodnu godinu. Sigurnosne usluge bit će odmah iza softvera, a i kod njih se očekuje dvoznamenkasti rast ove godine.

Platforma za zaštitu nativnih aplikacija u oblaku (CNAPP), softver za upravljanje identitetom i pristupom te softver za sigurnost informacija i podataka bit će najbrže rastuće tehnološke kategorije sigurnosnog softvera. Te tehnologije predstavljaju ključnu obranu potrebnu za zaštitu AI opterećenja, provjeru identiteta neljudske radne snage i zaštitu podataka u eri prijetnji potaknutih umjetnom inteligencijom.

Među uslugama očekuje se da će upravljane sigurnosne usluge ove godine zabilježiti najveći rast, jer tvrtkama omogućuju premošćivanje jaza između rastuće kibernetičke složenosti i stalnog globalnog nedostatka internih sigurnosnih stručnjaka.

Regije

Globalno tržište sigurnosti sve snažnije oblikuju prijetnje povezane s umjetnom inteligencijom i rastuća složenost kibernetičkih napada, što potiče veća ulaganja tvrtki u napredna sigurnosna rješenja. Geopolitičke napetosti i kibernetičke operacije koje sponzoriraju države dodatno povećavaju rizike te potiču prekograničnu potrošnju na sigurnost.

Sjedinjene Američke Države predvodit će globalnu potrošnju na sigurnost u 2026., dosegnuvši 150 milijardi dolara, ponajprije zahvaljujući značajnim ulaganjima u financijskom sektoru, zdravstvu i državnoj upravi.

Zapadna Europa bit će drugo najveće tržište sa 69 milijardi dolara, potaknuto jačanjem regulatornih i usklađenih zahtjeva (npr. NIS2, DORA i AI Act). Regija APeJC bit će treća s 26 milijardi dolara, jer će brza digitalna transformacija i snažno prihvaćanje računalstva u oblaku potaknuti dodatna ulaganja u sigurnost.

Najizloženiji sektori

Bankarstvo, središnja državna uprava, tržišta kapitala, telekomunikacije i pružatelji zdravstvenih usluga bit će pet industrija s najvećom globalnom potrošnjom na sigurnost u 2026., a zajedno će činiti više od trećine ukupne potrošnje.

Tržišta kapitala, mediji i zabava te softver i informacijske usluge bit će najbrže rastuće industrije po pitanju sigurnosnih izdataka u 2026. Tržišta kapitala i dalje će biti jedna od primarnih meta ransomwarea, prijevara i kibernetičkih napada potaknutih umjetnom inteligencijom. Prihvaćanje modela nultog povjerenja, automatizacija usklađenosti s propisima te otkrivanje prijetnji uz pomoć umjetne inteligencije bit će u središtu sigurnosnih strategija tvrtki u toj industriji.

Medijske i zabavne tvrtke snažno se oslanjaju na distribuciju digitalnog sadržaja i platforme u oblaku te će sve više ulagati u zaštitu intelektualnog vlasništva, borbu protiv piratstva i sprječavanje prekida usluga.

Budući da su softverske i informacijske tvrtke odgovorne za upravljanje velikom infrastrukturom u oblaku i podacima klijenata, kao i za zaštitu cijelog lanca opskrbe umjetnom inteligencijom, značajan dio potrošnje bit će usmjeren na DevSecOps, CNAPP za okruženja s više zakupaca, rješenja za upravljanje identitetom i pristupom radi zaštite korisnika i usluga na svim platformama te sigurnosnu analitiku i automatizirani odgovor na incidente.

Na meti će biti i zrakoplovna i obrambena industrija te sektor visoke tehnologije i elektronike. Zbog visoke izloženosti kibernetičkoj špijunaži i prijetnjama nacionalnih država, ove će industrije nastaviti povećavati ulaganja u zaštitu intelektualnog vlasništva i osjetljivih podataka tijekom 2026. Sigurnost lanca opskrbe i upravljanje rizicima trećih strana ostat će ključni za ublažavanje ranjivosti u složenim globalnim proizvodnim ekosustavima.

Konačno, sve veća konvergencija IT i OT okruženja nastavit će poticati potražnju za naprednom zaštitom povezanih proizvodnih sustava i industrijske infrastrukture.

