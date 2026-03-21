Dvije najveće svjetske bot mreže obustavljene u Njemačkoj

Njemački, američki i kanadski stručnjaci za kibernetički kriminal ugasili su dvije najveće svjetske bot-mreže, Aisuru i Kimwolf, za koje se sumnja da stoje iza velikih internetskih napada

„Predstavljale su značajnu prijetnju IT infrastrukturi zbog svoje veličine i povezanog kapaciteta za napade“, naveli su njemački policajci, tužitelji i dužnosnici za kibernetički kriminal.

Bot-mreža (botnet) je mreža računala ili povezanih uređaja zaraženih zlonamjernim softverom, kojima tajno upravlja operater i koristi ih za zlonamjerne svrhe, poput napada ili krađe podataka.

Aisuru se sastojao od mreže od nekoliko milijuna kompromitiranih internetskih uređaja, poput usmjerivača i web-kamera, navodi se u izjavi.

Drugi, povezani botnet Kimwolf uključivao je nekoliko milijuna zaraženih uređaja, prvenstveno Android TV prijemnika.

U izjavi se također navodi da su identificirana dva osumnjičena administratora mreža te da se sada suočavaju s „pravnim posljedicama“, bez dodatnih detalja.

Bot-mreže su pokretale takozvane distribuirane napade uskraćivanja usluge (DDoS), pri čemu operater preplavljuje ciljne sustave ogromnim količinama prometa kako bi ih usporio ili potpuno onesposobio.

Prema Ministarstvu pravosuđa SAD-a, koje je sudjelovalo u operaciji, izvedeni su i „rekordni napadi“.

Operateri bot-mreža „porobljavali“ su zaražene uređaje te potom prodavali pristup kompromitiranim sustavima drugim kibernetičkim kriminalcima, navode američki dužnosnici.

Kibernetički kriminalci iznuđivali su novac od svojih žrtava, koje su u nekim slučajevima pretrpjele gubitke od desetaka tisuća dolara.