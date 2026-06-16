CroQCI uspješno demonstrirao kvantne komunikacije između osam lokacija u Zagrebu

Hrvatska je završetkom projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura (CroQCI) napravila iskorak prema komunikacijskoj mreži otpornoj na buduće prijetnje koje donosi razvoj kvantnih računala

Mreža utorak, 16. lipnja 2026. u 18:50

Na završnoj konferenciji projekta predstavljeni su rezultati četverogodišnjeg rada tijekom kojeg su razvijeni i testirani ključni elementi nacionalne kvantne komunikacijske infrastrukture te demonstrirana prva hrvatska mreža za ultra sigurne komunikacije temeljene na zakonima kvantne fizike.

Projekt CroQCI dio je europske inicijative EuroQCI, čiji je cilj uspostava paneuropske kvantne komunikacijske infrastrukture za zaštitu kritičnih komunikacija državnih institucija, istraživačkih organizacija i ključnih gospodarskih sustava.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta bila je uspješna implementacija kvantne komunikacijske mreže između osam lokacija u Zagrebu, pri čemu su tehnologije testirane u stvarnim produkcijskim uvjetima, od podatkovnih centara do aplikacija krajnjih korisnika.

„Pokazali smo da kvantne komunikacije više nisu isključivo u domeni laboratorijskih istraživanja. Kvantne tehnologije integrirali smo kao dodatni sloj u sustave klasičnih telekomunikacijskih mreža i kriptografske mehanizme te im značajno podignuli razinu sigurnosti od predviđenih kibernetičkih napada kvantnim računalima u budućnosti“, izjavio je Bojan Schmidt, voditelj projekta CroQCI i voditelj Službe za primjenu i integraciju tehnologija u CARNET-ovom Sektoru za umjetnu inteligenciju.

Zaštita podataka u post-kvantnom razdoblju

Razvoj kvantnih računala posljednjih godina otvorio je pitanje dugoročne sigurnosti današnjih kriptografskih sustava. Stručnjaci upozoravaju da bi dovoljno snažna kvantna računala mogla ugroziti velik dio algoritama na kojima se danas temelje internetska sigurnost, elektroničko poslovanje, digitalni identiteti i zaštita osjetljivih podataka.

Zbog toga se diljem svijeta ubrzano razvijaju post-kvantne kriptografske metode i kvantne komunikacijske tehnologije, među kojima se posebno ističe distribucija kriptografskih ključeva korištenjem kvantnih svojstava svjetlosti (QKD – Quantum Key Distribution).

Upravo je razvoj takvih tehnologija bio jedan od ključnih ciljeva projekta CroQCI. Tijekom projekta razvijana su rješenja za distribuciju i upravljanje kriptografskim ključevima, arhitektura buduće nacionalne kvantne komunikacijske mreže te mogućnosti povezivanja hrvatske infrastrukture s budućom europskom i satelitskom komponentom kvantnih komunikacija.

Hrvatsko znanje ugrađeno u mrežu budućnosti

Znanstveni voditelj projekta, fizičar dr. sc. Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković, istaknuo je kako CroQCI predstavlja nastavak hrvatskog sudjelovanja u međunarodnim pionirskim projektima kvantnih komunikacija.

Podsjetio je da su hrvatski istraživači sudjelovali u izgradnji prve svjetske kvantno-komunikacijske mreže temeljene na kvantnoj prepletenosti u britanskom Bristolu 2019. godine te u demonstraciji prve međunarodne kvantne komunikacije između Italije, Slovenije i Hrvatske tijekom sastanka skupine G20 2021. godine.

„U CroQCI-u smo razvili i izgradili hrvatske kvantno-komunikacijske sustave te prvu hrvatsku mrežu za ultra sigurne komunikacije čija se sigurnost temelji na zakonima kvantne fizike“, rekao je Lončarić.

Temelj za buduću europsku kvantnu infrastrukturu

Osim tehnološke komponente, projekt ima i značajnu stratešku dimenziju. Hrvatska je njegovom realizacijom stvorila preduvjete za uključivanje u buduću europsku kvantnu komunikacijsku infrastrukturu te sudjelovanje u razvoju novih sigurnosnih standarda koji će obilježiti digitalno desetljeće pred nama.

Kako prijetnje povezane s razvojem kvantnih računala postaju sve realnije, ulaganja u kvantno-sigurne komunikacije sve se više promatraju kao pitanje nacionalne digitalne otpornosti i zaštite kritične infrastrukture.

Projekt CroQCI vrijedan je 9,9 milijuna eura, a financiran je sredstvima programa Digitalna Europa uz nacionalno sufinanciranje i podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Nositelj projekta je CARNET, dok je znanstveno vodstvo osigurao Institut Ruđer Bošković. U projektu su sudjelovali i Srce, Institut za fiziku, FER, Fakultet prometnih znanosti, Odašiljači i veze te Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Završetkom projekta Hrvatska je dobila više od istraživačke platforme. Dobila je temelje infrastrukture koja bi u godinama koje dolaze mogla postati ključni element zaštite državnih institucija, kritičnih sustava i digitalnog gospodarstva od prijetnji post-kvantnog doba.

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