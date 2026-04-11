Britanska mornarica otjerala ruske podmornice od podmorskih kabela u sjevernom Atlantiku

Prema pisanju The Guardiana, britanski ministar obrane John Healey izjavio je na konferenciji za novinare u Downing Streetu da su britanski ratni brod i zrakoplov pratili i nadzirali ruske podmornice

Ruske su podmornice pokušavale istražiti podvodnu infrastrukturu u sjevernom Atlantiku. Kao rezultat djelovanja Kraljevske mornarice, podmornice su bile prisiljene napustiti misiju.

Healey je rekao da je operacija trajala više od mjesec dana, tijekom kojih su britanske snage pratile i sprječavale „bilo kakvu zlonamjernu aktivnost” triju ruskih podmornica. Napomenuo je da su Rusi djelovali u trenutku kada je pozornost svijeta uglavnom bila usmjerena na Bliski istok.

„Dajem ovu izjavu kako bih osudio ovu rusku aktivnost, a predsjedniku Putinu poručujem: ‘Vidimo vas. Vidimo vašu aktivnost oko naših kabela i cjevovoda i trebali biste znati da se svaki pokušaj njihova oštećenja neće tolerirati i imat će ozbiljne posljedice’”, rekao je Healey.

Dodao je da nema dokaza da su cjevovodi ili kabeli oštećeni, ali da će britanske snage, u suradnji sa saveznicima, nastaviti provjeravati situaciju.