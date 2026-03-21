ASN prekinuo radove na kabelu 2Africa zbog rata na Bliskom Istoku

Meta je bila prisiljena zaustaviti radove na dijelu podmorskog kabela 2Africa u Perzijskom zaljevu, dugog 45.000 km, zbog rata na Bliskom istoku

2Africa je najduži podmorski kabelski sustav otvorenog pristupa na svijetu. Alcatel Submarine Networks (ASN), koji gradi mrežu, poslao je obavijesti o višoj sili kupcima, prema Bloombergu. Njihov kabelski brod Île de Batz nasukan je u luci u Dammamu u Saudijskoj Arabiji.

Kabel 2Africa najveći je svjetski projekt podmorskih komunikacija. Glavni dio kabela, koji okružuje veći dio kontinenta, dovršen je krajem prošle godine. Konzorcij predvođen Metom planirao je da dionica kroz Hormuški tjesnac bude puštena u rad ove godine, povezujući se s iskrcajnim stanicama u Omanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu, Iraku i Saudijskoj Arabiji, koje su sve bile pogođene napadima Irana.

Iranski dronovi i rakete napadali su trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.

Podmorski kabel također je predviđen za povezivanje s Pakistanom i Indijom.

Brod tvrtke Alcatel Submarine Networks, Île de Batz, nasukan je u luci Dammamu u Saudijskoj Arabiji dok je zbog ratnog sukoba zatvoren Hormuški tjesnac

Napadi Hutija

Meta je još prošlog studenog objavila da je odgodila postavljanje dijela kabela 2Africa u Crvenom moru zbog napada pobunjenika Hutija na brodove u tom području. Hutiji imaju bazu u Jemenu, a podržava ih Iran kao dio takozvane „Osovine otpora”. Njihove snage također se sumnjiče za oštećivanje podmorskih kabela. Oko 90 % ukupne podatkovne komunikacije između Europe i Azije prolazi kroz Crveno more.

Napetosti na Bliskom istoku usporile su napredak i na drugim podmorskim kabelskim rutama, uključujući Sea-Me-We 6, koji je odlučio prijeći Saudijsku Arabiju kopnom, povezujući Bahrein s Džedom, kao i kabel Blue-Raman koji podržava Google.

U prosincu 2024. godine Meta je objavila da planira izgraditi podmorsku mrežu dugu 40.000 km koja će se protezati diljem svijeta – takozvani W-kabel.

2Africa

Sustav 2Africa ima 16 optičkih parova te nudi kapacitet od 180 Tb/s. S duljinom od 45.000 km predstavlja najveću podmorsku kabelsku mrežu na svijetu.

Kabel povezuje 33 zemlje s 46 točaka povezivanja u Europi i Aziji. Proteže se od juga Ujedinjenog Kraljevstva duž zapadne obale Afrike do Južne Afrike, a zatim natrag prema sjeveru istočnom obalom Afrike do Džibutija i Perzijskog zaljeva. Također povezuje Španjolsku s Egiptom i Saudijskom Arabijom.

Konzorcij koji financira 2Africa, prvi put najavljen 2020. godine, sastoji se od osam partnera: China Mobile International, Baobab, center3, Meta, Orange, Telecom Egypt, Vodafone i WIOCC.

Polaganje istočnoafričkog dijela započelo je krajem 2022. godine, dok je iskrcavanje na zapadnom dijelu kabela započelo u kolovozu 2023. godine.

Proširenje izvornog kabela 2Africa, poznato kao 2Africa Pearls, najavljeno je 2021. godine, s planovima za dodatne točke slijetanja u Omanu, UAE-u, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu, Iraku, Pakistanu, Indiji i Saudijskoj Arabiji. Proširenje prema Bliskom istoku i Indiji planirano je za 2026. godinu.

Međutim, kako je primijetio Bloomberg, planirana povezivanja u Crvenom moru za 2Africa i Googleove kabele Blue-Raman odgođena su zbog stalnih sigurnosnih rizika uz obalu Jemena. Pobunjenici Huti otežali su plovidbu brodarima u Crvenom moru, jednoj od ključnih arterija globalne trgovine i podmorskih komunikacijskih veza između Europe i Azije. Kao rezultat toga, 2Africa još nije uspostavila vezu u Sudanu i na zapadnoj obali Saudijske Arabije.

Meta planira još ambiciozniji kabelski sustav koji će povezati pet kontinenata. Očekuje se da će projekt Waterworth, dug 50.000 km, biti najduži podmorski kabel na svijetu s 24 optička para, povezujući SAD, Indiju, Brazil, Južnu Afriku i druge regije.