76,9% korisnika Interneta zaštitilo je svoje podatke u 2025. godini

U 2025. godini 76,9% korisnika Interneta u EU zaštitilo je svoje podatke na mreži poduzimanjem koraka za upravljanje pristupom svojim osobnim podacima

To je povećanje od 3,7 postotnih bodova (pp) u usporedbi s 2023. godinom kada je bilo 73,2% takvih korisnika.

Većina korisnika interneta (58,8%) odlučila je ne dopustiti korištenje svojih osobnih podataka za oglašavanje, dok je 56,2% ograničilo ili odbilo pristup svojoj geografskoj lokaciji. Korištenje takvih zaštitnih mjera povećalo se za 4,5 odnosno 5,4 postotna boda u posljednje 2 godine u usporedbi s 2023. godinom.

Ograničavanje pristupa profilima na društvenim mrežama ili dijeljenoj online pohrani također je postalo češće, s 46,0% korisnika interneta koji su poduzeli taj korak, što je povećanje od 5,0 postotnih bodova u usporedbi s 2023. godinom.

Osim toga, 39,0% ljudi provjerilo je je li web stranica na kojoj su dali osobne podatke sigurna (+4,2 pp), a 37,6% pročitalo je izjave o privatnosti prije dijeljenja svojih osobnih podataka (+1,7 pp).

Najveći udio korisnika interneta koji su poduzeli mjere za zaštitu svojih podataka zabilježen je u Finskoj (92,6%), zatim u Nizozemskoj (91,2%) i Češkoj (90,3%).

Nasuprot tome, najniži udjeli zabilježeni su u Rumunjskoj (56,0%), Sloveniji (57,4%) i Bugarskoj (62,0%).