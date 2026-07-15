42,3 % ljudi vidjelo je neprijateljske poruke na internetu u 2025.

U 2025. godini 42,3 % korisnika interneta u EU-u naišlo je na internetske poruke koje su smatrali neprijateljskima i ponižavajućima prema određenim skupinama ljudi ili pojedincima, objavio je Eurostat

Zbirni podaci za EU temelje se na podacima iz 20 zemalja za koje su bili dostupni podaci.

U sedam zemalja EU-a više od polovice ljudi susrelo se s takvim porukama. Najveći udjeli zabilježeni su u Mađarska (60,9 %), Finska (56,7 %) i Slovačka (56,2 %).

Nasuprot tome, najniži udjeli zabilježeni su u Latvija (29,3 %), Grčka (29,4 %), Njemačka (33,7 %) i Litva (33,8 %).

Neprijateljske i ponižavajuće poruke bile su usmjerene na različite skupine ljudi i pojedince. Većina ispitanika vidjela je poruke usmjerene na ljude zbog njihovih političkih ili društvenih stavova (33,7 %), rasnog ili etničkog podrijetla (25,5 %), seksualne orijentacije (23,4 %) te religije ili uvjerenja (22,8 %).

Neprijateljske poruke također su bile usmjerene na ljude na temelju spola (16,9 %), invaliditeta (11,5 %), dobi (8,8 %) ili drugih osobnih karakteristika (8,5 %).