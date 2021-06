Ako je s informatičkom mrežom sve u redu, administrator nema puno posla. Međutim, netko u tvrtki mogao bi reći: “Zašto ga plaćamo toliko, ako sve radi bez problema?” Ipak, nemojmo brzati. Kada se pojavi informatički problem – “od koga ćete zatražiti pomoć?” Najčešće baš od tog istog administratora ili IT odjela, koji reagiraju na vaš prvi poziv, jer su odgovorni za što bržu reakciju kojom će spasiti poslovanje tvrtke za koju rade.

Zaštitite poslovne podatke i podatke zaposlenika, i spriječite kibernetičke napade

Pandemija, koja još traje, dovela je do masovnog prijelaza tvrtki i drugih organizacija s uobičajenog uredskog rada, na rad na daljinu. To je pred proizvođače informatičke opreme i softvera postavilo izazov izrade alata kojima se štite dva najvažnija aspekta svake tvrtke: poslovni podaci i podaci o zaposlenicima. Prema podacima iz istraživanja koje je provela analitička kuća Gartner (još u ožujku prošle godine), gotovo 88 posto organizacija u svijetu prešlo je na rad na daljinu, ili je poticalo svoje zaposlenike da to naprave. Međutim, nepoželjno ponašanje zaposlenika i drugih korisnika tvrtkine mreže, opasna je prijetnja. Prijetnja se može pojaviti na svakom računalu, a može se dogoditi i onda kada zaposlenici ne rade svoj posao iz kućnog ureda, što bi morali, već podacima u tvrtki pristupaju s neke druge lokacije. Zato ih treba nadzirati. Axence nVision SmartTime modul pruža menadžmentu tvrtke uvid u aktivnosti svakog pojedinog zaposlenika i svakog tima. SmartTime mjeri i prati aktivnosti tijekom radnog vremena, pomaže u otkrivanju anomalija, optimizira zadaće, izvještava o zloporabama i izrađuje jasne izvještaje o aktivnostima, koje priprema na zahtjev.

Zaštita od neovlaštenog pristupa

Svaki IT administrator stalno mora pratiti pojave neovlaštena pristupa podacima i usporedo s tim, snažno štititi tvrtkinu mrežu od te vrste napada. Inače će digitalna imovina tvrtke biti prodana na crnom tržištu, a sam napad poprimit će obilježja industrijske špijunaže, jer će tvrtkine tehnološke inovacije i poslovne tajne biti proslijeđene konkurenciji. Modul DataGuard, u rješenju nVision, omogućuje brzo otkrivanje kompromitiranih uređaja, prati dokumente od njihove izrade i tijekom svake uporabe, sve do trenutka u kojem se arhiviraju, te tako otkriva potencijalno curenje podataka. Računalna forenzika-kao-standard pravi je pristup u osmišljavanju pravila sigurnosne zaštite. Ne trebate odustati baš od svega što koristite kako biste zaštitili svoju mrežu – iste alate možete koristiti i za analizu incidenata. nVisionovi alati za nadzor mreže i korisnika, ili funkcionalnosti za praćenje stanja na skladištu hardvera i softvera, mogu se koristiti za računalnu forenziku (tako se može pratiti povijest aktivnosti svih korisnika, dobiti uvid u zapise o svakoj prijavi u sustav, generirati opise konfiguracija hardvera, izraditi popise uređaja koji su nedavno spojeni na mrežu, itd.). Štoviše, mehanizmi koje koristi nVision usklađeni su sa smjernicama Opće uredbe o zaštititi podataka (GDPR) te tako smanjuju rizik od nepotrebnih novčanih kazni.

Jedno rješenje, a ne više njih

Trend koji je ujedno i izazov za IT administratore, naći je prikladna softverska rješenja kojima mogu pratiti sva područja poslovanja, sve usluge, aplikacije i sustave kojima se tvrtka koristi. Niti jedan administrator nema vremena sam pregledavati sve zapise o prijavama u sustav, prelistavati sve automatski generirane izvještaje, pogledati svaki uređaj koji je spojen na mrežu, niti ima vremena reagirati na sve incidente. Iznimno je zahtjevno naći sustav koji će s podacima postupati na pametan način. Axence ima rješenje koje u sebi ima sve što je potrebno: šest funkcionalnih modula koji prate aktivnosti korisnika, nadziru sustav za tehničku podršku (helpdesk), sprečavaju curenje podataka, obavljaju nadzor mreže, prate popis IT imovine te omogućuju menadžerima praćenje produktivnosti zaposlenika.

Odgovorite na sve izazove kibernetičke zaštite rješenjima tvrtke Axence i osvojite Amazonov vaučer!

Pridružite nam se i odgovorite na Axenceov izazov na stranici https://axence.net/hr/ . Trebate samo tri koraka za osvajanje Amazonova vaučera: 1) ispunite anketu o sigurnosnoj zaštiti; 2) sudjelujte u raspravi na demonstracijskom webinaru i 3) preuzmite s Interneta nVision softver, besplatno, i testirajte ga.

O tvrtki Axence

Tvrtka Axence već 15 godina za tvrtke iz cijeloga svijeta izrađuje cjelovita rješenja za nadzor i upravljanje IT infrastrukturom, opremom i korisnicima. Rješenje Axence nVision® danas koristi više od 3.500 klijenata diljem svijeta, počevši od tijela državne i lokalne uprave, banaka te privatnih kompanija kao što su Rossman, Bombardier, Allianz Bank i Arcelor Mittal. Saznajte više o tvrtki Axence na internetskoj adresi www.axence.net .

Kontaktirajte nas:

Grzegorz Wilk

Direktor za razvoj poslovanja, Axence

E-mail: grzegorz.wilk@axence.net

