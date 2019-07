Tvrtka Auka objavljuje kako je Settle, njihova aplikacija za mobilno plaćanje, od danas službeno dostupna u Hrvatskoj. Settle je europska aplikacija za mobilno plaćanje, izgrađena na Aukinoj platformi za mobilno plaćanje koja je već ostvarila uspjeh u nordijskim zemljama.

Auka od danas omogućuje korištenje ove aplikacije i u Hrvatskoj, čime Hrvatska postaje prva zemlja u kojoj se uvodi Settle, prije nego što u mjesecima koji slijede aplikacija i usluga budu dostupne na daljnjim tržištima i u drugim zemljama.

Auka je potpisala ekskluzivno partnerstvo sa Sberbank d.d., koja će distribuirati i promovirati Settle na hrvatskom tržištu.

Csaba Soós, predsjednik uprave Sberbank d.d., rekao je: „Glavni strateški cilj Sberbanke je ponuditi usluge na tržištu koje su zasnovane na digitalnim tehnologijama. Ovom suradnjom dokazujemo našu predanost tom cilju. Vrlo sam uzbuđen zbog suradnje s norveškom fintech tvrtkom Auka, koja stoji iza Settlea. Naš cilj je tržištu ponuditi nove tehnologije na području mobilnog plaćanja te poboljšati iskustvo mobilnih korisnika u što jednostavnijem upravljanju vlastitim novcem“.

Settle uklanja nepraktičnosti koje su vezane uz gotovinske transakcije i dugačke brojeve transakcijskih računa.

Uz Settle, svatko može platiti ili primiti uplatu u trenu, samo korištenjem svojeg mobilnog telefona. Korisnici mogu slati novac sa svojih debitnih i kreditnih kartica, ili sa svojeg bankovnog računa, na bilo koji broj mobilnog telefona. Primljeni novac postaje odmah dostupan unutar korisničkog računa u Settleu. Primljeni novac također se može automatski preusmjeriti i pohraniti na račun u banci, bez ikakve naknade. Settle je najbolji način za pojedince i tvrtke da obavljaju financijske transakcije, upravljaju svojim novcem i unaprijede svoje poslovanje.

Daniel Döderlein, izvršni direktor i osnivač tvrtke Auka, zadovoljan je što donosi ovo nordijsko nagrađivano tehnološko rješenje na hrvatsko tržište: „Hrvatski građani sada mogu odabrati ovaj jednostavan način digitalizacije svojega novca. Na vlastitom, domaćem tržištu promijenili smo način na koji ljudi plaćaju i primaju novac, te je sada vrijeme da prednosti mobilnog plaćanja podijelimo i s ostatkom svijeta – a krećemo upravo od Hrvatske“.

„U nordijskim zemljama i Aziji, prihvaćenost alata za mobilno plaćanje kakav je Settle vrlo je značajna. Mobilno plaćanje posve je nov način plaćanja i primanja novca za pojedince i tvrtke, a tvrtke ih ujedno koriste i za rast i razvoj poslovanja. Radi se o izuzetno snažnim rješenjima koja će promijeniti i scenu mobilnog plaćanja u Hrvatskoj“, naglašava Döderlein.

Za hrvatske korisnike ne postoje nikakve transakcijske naknade za slanje i primanje novca korištenjem aplikacije Settle – sve su nacionalne transakcije besplatne. Sve transakcije su posve sigurne i zaštićene, za što jamči licenca za financijske usluge koju Auka ima na razini EU i kojom je regulirana kao e-money institucija koja upravlja novcem. Osnovnu platformu na kojoj se temelji Settle u cijelosti je izgradila Auka i na njoj su napravljena neka od najuspješnijih rješenja u suradnji s bankama još od 2010. godine, pri čemu je cjelokupna platforma smještena u Googleovom cloudu.

Settle Hrvatska bit će lokalna pravna osoba koja će pružati podršku i obavljati marketinške aktivnosti na hrvatskom tržištu. Na ovaj će se način osigurati da većina prihoda ostvarenih kroz Settle ostaje u Hrvatskoj te da se kroz taj proces stvaraju lokalna radna mjesta i vraća vrijednost lokalnoj poslovnoj zajednici.

Iako je tijekom ove faze, odmah nakon predstavljanja, Settle dostupan pojedinačnim korisnicima koji žele obavljati P2P (person to person) transakcije, vizija za Settle jest da bude poslovno rješenje koje će omogućiti trgovcima slanje i primanje novac od svojih lokalnih kupaca. Trgovci to mogu činiti bez oslanjanja na POS (point of sale) terminale i terminale za procesiranje kartica, što im smanjuje troškove i omogućava brzu prilagodbu i brže uvođenje, posebice u slučaju manjih i neovisnih trgovaca kakvi su kafići i restorani.

Settle mogu koristiti svi korisnici u Hrvatskoj, neovisno o tome s kojom bankom posluju i koju vrstu kartice koriste. Aplikacija je također neovisna o platformi jer postoji u inačicama i za Appleove uređaje i za uređaje zasnovane na operacijskom sustavu Android te se može preuzeti za iOS (na Apple App Storeu) i Android (na Google Play Storeu). Građani mogu skinuti aplikaciju Settle na www.settle.eu/hr te se registrirati i postati korisnici za samo nekoliko minuta.

Trgovci koji žele prihvaćati Settle kao način plaćanja u svojim trgovinama također mogu pronaći više informacija i izraziti svoj interes za suradnjom na www.settle.eu/hr.

Od 4. do 7. srpnja Settle će biti prisutan na glazbenom festivalu Crossover Music Festival u Zagrebu. Do 30 tisuća posjetitelja imat će priliku skinuti Settle, napraviti svoj profil i početi koristiti aplikaciju za mobilno plaćanje hrane i pića na samom festivalu. Crossover Music Festival prvi je glazbeni festival s podrškom za mobilna plaćanja u Hrvatskoj. Više informacija o festivalu: https://www.crossoverzagreb.hr/.

