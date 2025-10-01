Stigao je Biltenko, domaći AI pomoćnik u procesu javne nabave

Biltenko bi trebao moći odgovarati na konkretna pitanja i usmjeriti korisnika na relevantne izvore. Također bi trebao moći planirati nabavu i davati smjernice oko istraživanja tržišta...

Predstavljen je Biltenko, prvi specijalizirani asistent za javnu nabavu pojačan umjetnom inteligencijom u Europskoj uniji koji obuhvaća sve faze nabave. Riječ je o digitalnom alatu koji povezuje tehnologiju umjetne inteligencije (ChatGPT) s Biltenom javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Njegova baza znanja uključuje 36 brojeva Biltena javne nabave s više od 6.000 stranica stručnih članaka, više od 5.000 pitanja i odgovora iz prakse, propise Hrvatske i Europske unije, hodograme svih postupaka, mišljenja državnih institucija, praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, hrvatskog Visokog upravnog suda i presude Suda EU te niz drugih podataka.

Biltenko bi trebao moći odgovarati na konkretna pitanja i usmjeriti korisnika na relevantne izvore. Također bi trebao moći planirati nabavu i davati smjernice oko istraživanja tržišta, pripremati tehničke specifikacije i troškovnike, voditi naručitelje i ponuditelje kroz sve korake žalbenog postupka, uputiti kako se uskladiti s izmjenama propisa...

Pri izradi je korišten model tvrtke OpenAI, treniran na bazi podataka i znanja BJN-a koja obuhvaća relevantne slučajeve iz prakse i lokalne primjere, između ostalog. Rezultat bi trebali biti odgovori primjenjivi u hrvatskom kontekstu. S vremenom će njegova baza znanja biti nadograđivana i proširivana.

Biltenko je namijenjen svima koji sudjeluju u javnoj nabavi, od zaposlenika i certificiranih stručnjaka do čelnika javnih i sektorskih naručitelja, ravnatelja ustanova, direktora poduzeća i predsjednika uprava. Također bi trebao biti koristan poduzetnicima, projektnim timovima i konzultantima.

