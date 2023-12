Sedma po redu konferencija F2 – Future of Fintech 2023 u organizaciji Buga i Mreže održana je u prostoru Kaptol Boutique Cinema & Bar.

Konferenciju je najavom bogatog dvodnevnog programa, od naizgled old school financijskih tema poput inflacije do onih tema koje se u regiji po prvi put obrađuju na F2 konferenciji, otvorio njezin direktor i glavni urednik Mreže za IT profesionalce Oleg Maštruko uz napomenu kako event uz izdanje uživo ima i streaming prijenos te mogućnost da sudionici pregledavaju predavanja online nakon konferencije.

Prvo keynote predavanje održao je Philip Rothfield, fintech consultant s preko 30 godina iskustva u bankarstvu, ulaganjima i upravljanju imovinom usmjeren na razumijevanje potreba institucionalnih investitora i njihovih klijenata. Inače, Rothfield savjetuje odbore kompanija te B2B fintech startup tvrtke o marketinškoj strategiji, kao i o pružanju usluga poslovnog razvoja. U svojem predavanju What every Fintech should know about Marketing and Business Development predstavio je savjete za upravitelje fondova, financijskih savjetnika i njihovih klijenata platforme za prikupljanje i distribuciju tokena Tokenbridge. Kroz svoj sustav distribucije tokena koje je ujedno i rješenje za integralno upravljanje gotovinom CBDC-a ili stabilcoinima, Tokenbridge ima za cilj poboljšati operativne procese, neučinkovitost i rizik, objasnio je Rothfield dodajući kako usluga ima koristi od otvorene arhitekture, strukture koja ne ovisi o lancu blokova, što omogućuje kompatibilnost s bilo kojom imovinom ili mrežnim tokenom.

Direktorica Direkcije za europske odnose Hrvatske narodne banke Ana Šabić govorila je o nizu prednosti koje je Hrvatskoj donijelo uvođenje eura na početku ove godine, odnosno ulazak u eurozonu, kao što su niže kamate, bolji kreditni rejting i ostalo.

U trećem keynote predavanju Primjena AI u investicijskim alatima i put za budućnost Marko Bogdan iz InterCapitala ukazao je na primjenu rješenja umjetne inteligencije u aplikaciji Genius koji se ogledaju, među ostalim, u obradi mnoštva podataka u dužem vremenskom razdoblju a koji služe za optimizaciju portfelja klijenata. Uz sve mogućnosti umjetne inteligencije konačne odluke o investiranju još su na investicijskim timovima koji imaju zadnju riječ, istakao je Bogdan.

Nakon tri uvodna keynote predavanja konferencija je nastavljena panel diskusijom pod nazivom Zašto ICT nije pokrenuo Hrvatsku? Panel je moderirao Oleg Maštruko a sudionici su bili ekonomski analitičar, viši predavač na Prague City University Željko Ivanković, poslovna analitičarka Tajana Barančić, chief digital officer u JGL Mario Volarević te kolumnist u Mreži Ivo Špigel. Tajana Barančić se prisjetila 2011. godine kada su nastale njene prve analize IT sektora. „Od 2011. do 2022. godine IT je ostvario 4,5 puta veće prihode, izvoz je rastao 11,2 puta, broj zaposlenika s 9.300 na 34.300 u 10/2023, izvoz je u prihodima dosegao gotovo 50%, imamo jednoroge, potentne startupe, odlične agencije, činimo 5,7% BDP-a“. rekla je Barančić istaknuvši kako nije ni blizu sve u IT-u sjajno ali se obzirom na okolnosti puno napravili. Prisjetila se kako su prije 10-ak godina po ministarstvima govorili da je IT šačica programera u podrumima i garažama koji ne mogu ništa bitno napraviti.

Željko Ivanković podsjetio je kako IT ne donosi ni globalno povećanje produktivnosti kao što su to radile ranije tehnološke erviolucije premda se od njega to očekivalo, podsjetio je kako je na to upozoravao nedavno preminuli ekonomist Ivo Bićanić. Sudionici panela razgovarali su i o razlozima zašto hrvatski ICT nije dostigao udjele u nacionalnom BDP-u kao u, na primjer, Irskoj ili Estonije koje su daleko najviše iskoristile digitalizaciju za ekonomski razvoj. Sudionici su se složili da je ICT pokretačka industrija u hrvatskom gospodarstvu sa svojim godišnjim rastom od oko 16 posto.

Nakon zanimljive panel rasprave Jasmin Baborac iz Combisa u svojem predavanju Voice asistenti u financijskoj industriji: Transformacija korisničkog iskustva kroz AI predstavio je prvi glasovni asistent u Hrvatskoj koji se temelji nakorištenju generativne umjetne inteligencije a koji je Combis namjenski napravio za Zagrebačku banku.

Fintech, software i MT guru Marko Rukonić je u predavanju Naslijeđe iz doba niskih kamata – problemi malih i velikih objasnio je trendove u digitalizaciji financija i utjecaj digitalizacije na kamate te tržište državnih obveznica na financijski razvijenom tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

U poslijepodnevnom dijelu prvoga dana f2 – Fintech of Future konferencije zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Tomislav Ridzak u predavanju DORA – da li se to mora? Predstavio je novosti u regulaciji koje donosi ta regulativa Europske unije. Cilj direktive je daljnje jačanje otpornosti financijskog sektora od rastućih zlonamjernih kibernetičkih prijetnji.

BA & BI konsultantica Koios Consultinga Morana Jerković u svojem predavanju Tokenizacija Investicijskih Fondova: Transformacija Financijske Industrije predstavila je prednosti tokenizacije u investicijskim fondovima kroz bolju sigurnost koji donosi imovini, real time informacije, bolju analitiku, ubrzanje aktivnosti… Naglasila je kako blockchain tehnologiju treba integrirati u postojeće financijske sustave zbog niza koristi koji donosi.

Boris Agatić iz Blocksizea u predavanju Blockwerk Orange – the state of blockchain tehnology in finance predstavio je prednosti primjene novih tehnologija poput blockchaina, cloud computinga, big data alata, Interneta stvari u drugih u financijskoj industriji. Prednosti njihove primjene su, među ostalim, transparentnost, niža cijena usluga, automatizacija i ubrzanje procesa.

U poslijepodnevnoj panel diskusiji pod nazivom Inflacija kao sukob koju je moderirala Gordana Gelenčer sudjelovali su inflation enthusiast Vedrana Pribičević, viša znanstvena suradnica Ekonomskog instituta Zagreb Marina Tkalec, fond manager InterCapitala Niko Maričić i voditelj digitalnog odjela Aircasha Filip Šaravanja. Sudionici panela ukazali su kako je aktualna inflacija proizvod više faktora, odnosno da je i monetarni i strukturni problem te da se samo kombiniranim rješenjima može boriti protiv njenog lošeg utjecaja na gospodarstvo. Marina Tkalec je ukazala na potrebu preciznijeg mjerenja inflacije, odnosno mjerenje njenog utjecaja na različite socijalne skupine jer postojeća statistika ukazuje samo na općenite statistike koje ne odražavaju pravo stanje, odnosno utjecaj inflacije na živote različitih slojeva društva.

Nakon druge panel rasprave direktorica proizvoda i usluga Mastercarda Tina Mirčeta u predavanju Threat landscape analysis for the financial industry in Europe ukazala je na potrebu detaljnije analize kibernetičkih prijetnji kojima je financijska industrija jako izložena. Predstavila je načine analize u Mastercardu.

Stefan Martinić iz Kramarić & Partneri u predavanju Digitalni euro – stabilnost i nepovjerenje u privatni sektor, dvije strane istog novčića predstavio je opcije uvođenja digitalnog eura o kojima razmišljaju u institucijama Europske unije.

Dario Hlupić Radić iz Hrvatske narodne banke u predavanju Regulacija kripto imovine u Hrvatskoj i Europskoj uniji predstavio je aktualna zakonska rješenja za kripto imovinu u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

U posljednjem predavanju prvoga dana konferencije F2 – Future of Fintech Aco Momčilović iz Global AI Ethics Institute u predavanju AI in Fintech – Market and Cases uz objašnjenja sve sofisticiranijeg korištenja umjetne inteligencije u financijskoj industriji predstavio je niz zanimljivih i najkorištenijih primjera njenog korištenja u fintechu.

Drugi dan ovogodišnje F2 – Future of Fintech konferencije započeo je predavanjem Željka Ivankovića pod nazivom Nije za čistunce! Što je i čemu služi stablecoin? Ivanković je istakao kako je stabilcoin jedan od kanala komunikacije kripto svijeta ali i izvan kripto svijeta, odnosno svijeta tradicionalnih (fiat) financija, objasnio je razliku između kripto valuta i stabilcoina te ukazao kako stabilcoin u stvari ima ključne obrasce kakve imaju banke. „Izdavači stabilcoina funkcioniraju kao zalagaonice“, objasnio je Ivanković.

Service Management Consultant Imavesa Zoran Habijan u predavanju Service management u financijskim tvrtkama ukazao je na rast regulative u financijskoj industriji i dužnosti sudionika na tržištu da ispunjavaju sve obveze iz tih regulativa nizom izvješća regulatorima. Habijan je ukazao i na nužnost takve regulative.

Ekonomski komentator Index.hr Branimir Perković ukazao je u predavanju Treća industrijska revolucija je razočarala? na problem nedostatka rasta produktivnosti treće industrijske revolucije.

Data Analytics Expert Srečko Zajec u predavanju Graph Analytics in Finance objasnio je sve prednosti grafičkih prikaza složenih analitika velikih skupova podataka.

Crypto Portfolio Manager Novak Svrkota kroz temu Kripto – najbolja i najgora investicija ukazao je na potrebno angažiranje stručnjaka kod ulaganja u kripto imovinu, iskustva s kripto tržišta te najnovije trendove.

Završno predavanje ovogodišnje konferencije F2 – Future of Fintech Regulatorni okvir za Fintech u svjetskim pravnim sustavima održao je Petar Petrić iz Petrić & Kajić Law Firm LLC predstavivši regionalne i nacionalne regulative kripto imovine u svijetu, odnosno u najzanimljivijim zemljama za kripto investiranja.

