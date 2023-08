Schneider Electric, predvodnik u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je APC Smart-UPS Ultra, novi model UPS uređaja za neprekidno napajanje. Osim poboljšanog trajanja baterije i ergonomskog dizajna, unaprijeđeni model nudi pouzdanu zaštitu napajanja kako bi se osigurao neometani pristup mreži i podacima.

Dizajniran za lokacije s ograničenom snagom napajanja, kao što je rubno računalstvo, i mikro podatkovne centre, Smart-UPS Ultra osigurava kontinuirano napajanje i zaštitu električnih uređaja, čak i u slučaju nestanka električne energije. Ovaj model je 30 % manji i 50 % lakši od drugih usporedivih UPS uređaja snage 5kW. Uređaj visine 2U u rack-u ima implementiranu tehnologiju poluvodiča nove generacije koja omogućuje isporuku 1,5 puta više snage. Kompaktna veličina UPS-a, zajedno sa zaslonom LCD visoke rezolucije osjetljivim na dodir i automatskom rotacijom, olakšava i pojednostavljuje instalaciju. Osim toga, LED pokazatelj statusa pruža uvid u trenutno stanje UPS-a.

Vijek litij-ionske baterije je od osam do deset godina što je tri puta duže od VRLA baterija. Uz to, u normalnim radnim uvjetima nije ju potrebno mijenjati što rezultira značajnim smanjenjem ukupnih troškova uređaja. APC Smart-UPS Ultra omogućuje optimalno produljenje rada te povezivanje do deset vanjskih baterija što je bitno za poslovanje u suvremenom umreženom svijetu.

Jedna od glavnih prednosti APC Smart-UPS Ultra je lako povezivanje s EcoStruxure IT sustavom putem ugrađenog mrežnog priključka. S mogućnostima koje zadovoljavaju najširi raspon potreba u poslovanju, EcoStruxure IT jamči sigurni nadzor i učinkovito upravljanje instaliranim UPS uređajem. S EcoStruxure IT Expert moguće je nadgledati i upravljati uređajima klijenata, kao i pružiti im gotovo rješenje za samostalnu upotrebu. Takva mogućnost idealna je za udaljene IT lokacije, kao i za tvrtke s više različitih IT okruženja.

U slučaju proizvoda EcoStruxure IT Asset Advisor, APC pruža usluge nadzora i savjeta, dok je klijent odgovoran za održavanje. Ovaj proizvod namijenjen je klijentima koji uslugu žele koristiti na svojoj lokaciji. Naposljetku, proizvod EcoStruxure IT Monitoring and Dispatch omogućuje nadzor i održavanje umjesto klijenta, stoga je prikladan za pružatelje IT rješenja koji u svoj poslovni model žele dodati usluge bez dodatnih troškova.

Više detalja o Smart-UPS Ultra uređaju saznajte ovdje.

