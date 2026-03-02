Samsung dovršio prvi komercijalni vRAN poziv na aktivnoj mreži

Samsung je dovršio ono što opisuje kao prvi komercijalni poziv u industriji koristeći potpuno virtualiziranu radio pristupnu mrežu

Mteža ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 18:13

Time je Samsung ostvario važan korak u tranziciji vRAN-a (virtualized Radio Access Network) iz kontroliranih ispitivanja u okruženja komercijalnih mreža operatera. Poziv je proveden putem komercijalne mreže američkog operatera Tier 1, koristeći Samsungov cloud-native vRAN softver koji radi na Intelovim najnovijim Xeon 6 system-on-chip procesorima. 

Za Samsung, to postignuće izravno se nadovezuje na dokaz iz 2024. godine, kada je uspješno dovršen end-to-end vRAN poziv u laboratorijskom okruženju. Prelazak iz laboratorija u komercijalnu mrežu predstavlja bitno drugačiji izazov koji zahtijeva performanse, pouzdanost i operativnu stabilnost na razini operatera, što se tiče partnera. U tom kontekstu, tvrtka demonstraciju pozicionira kao dokaz da se softverski vođene RAN arhitekture s jednim poslužiteljem približavaju praktičnoj spremnosti za implementaciju.

Komercijalni poziv proveden je na jednom komercijalnom standardnom poslužitelju tvrtke Hewlett Packard Enterprise, koji pokreće Samsungov vRAN na Wind River cloud platformi i pokreće ga Intelova serija procesora Xeon 6700P-B. Procesori nude do 72 jezgre i uključuju Intel vRAN Boost i Advanced Matrix Extensions, dizajnirane za ubrzavanje RAN i AI opterećenja.

June Moon, izvršni potpredsjednik odjela za mreže i voditelj istraživanja i razvoja tvrtke Samsung
Višestruke mrežne funkcije

Samsung tvrdi da ta kombinacija omogućuje operaterima konsolidaciju više mrežnih funkcija, uključujući radio pristup, mobilnu jezgru, transport i sigurnost, na manjem broju snažnijih poslužitelja. Tradicionalno su te funkcije bile raspoređene na namjenske hardverske platforme, što je povećavalo troškove, složenost i potrošnju energije na lokacijama ćelije i točkama agregacije. 

„Ovaj proboj predstavlja veliki skok naprijed u virtualizaciji i učinkovitosti mreža. To potvrđuje spremnost ove najnovije tehnologije za stvarni svijet u stvarnim mrežnim uvjetima, pokazujući da implementacije vRAN-a s jednim poslužiteljem mogu zadovoljiti stroge standarde performansi i pouzdanosti koje zahtijevaju vodeći operateri“, rekao je izvršni potpredsjednik odjela za mreže i voditelj istraživanja i razvoja tvrtke Samsung June Moon.

Virtualizirani RAN odvaja osnovni pojas od vlasničkog hardvera, omogućujući operaterima pokretanje mrežnih funkcija na računalnim platformama opće namjene. U teoriji, to omogućuje veću fleksibilnost, brže uvođenje značajki i smanjenu ovisnost o dobavljaču. U praksi, problemi s performansama i energetska učinkovitost ostali su prepreke, posebno u velikim razmjerima.

Cristina Rodriguez, potpredsjednica i generalna direktorica za mreže i rubne mreže Intela
Nove mogućnosti

Prema očekivanjima vRAN će biti jedna od bitnih karakteristika 6G tehnologije. Pokretanjem komercijalnog prometa na jednom poslužitelju, Samsung tvrdi da operateri mogu pojednostaviti konfiguracije lokacije, smanjiti potrošnju energije i smanjiti kapitalne i operativne troškove. Mogućnost podrške AI opterećenjima uz RAN obradu također se pozicionira kao sve važnija, jer operateri istražuju optimizaciju i automatizaciju vođenu umjetnom inteligencijom unutar mreže.

Intel, sa svoje strane, rezultat vidi kao potvrdu svoje strategije ugradnje RAN i AI ubrzanja izravno u mainstream serverske procesore. „S Intel Xeon 6 SoC-om, koji ima veći broj jezgri i ugrađeno ubrzanje za AI i vRAN, operateri dobivaju računalnu osnovu za AI-native mreže spremne za budućnost“, rekla je Intelova potpredsjednica i generalna direktorica za mreže i rubne mreže Cristina Rodriguez.

Samsungova šira vRAN strategija već je vidljiva u komercijalnim implementacijama. U SAD-u je opsežno surađivao s Verizonom na virtualiziranim i cloud-baziranim RAN arhitekturama, dok je u Europi uključen u nekoliko Open RAN i vRAN projekata s operaterima, uključujući Vodafone i Orange. 

