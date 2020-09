Moderne aplikacije zahtijevaju modernu aplikativnu sigurnost. Sa sve ubrzanijim rastom razvoja temeljenog na modernim razvojnim frameworkovima, rastom popularnosti mikroservisnih arhitektura i sigurnosnim okolinama koje se stalno mijenjaju, aplikativna sigurnost postaje sve veći izazov za razvojne timove. To je razlog za sve veću popularnost modernih web-aplikativnih vatrozida (WAF). F5 Essential App Protect, cloud usluga koja je […]

Tajana Barančić

Tradicionalna analiza IT sektora koju radim svake godine, ove godine nekako nije imala puno smisla bez osvrta na očekivanja za 2020., godinu bez presedana obzirom na COVID 19 Piše: Tajana Barančić (Astra poslovni inženjering d.o.o.) Zadnjih nekoliko mjeseci puno sam razgovarala s IT tvrtkama o nastaloj situaciji. IT tvrtke koje su bile vezane uz najviše […]