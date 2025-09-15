Od AR-a do taktičkih radija: Evo što smo vidjeli na sajmu DEFCROS 2

Dvodnevnim sajmom u Osijeku dominirali su naoružanje, vozila i oprema. Ipak, u domaćoj ponudi našlo se i ponešto nesvakidašnje

Miroslav Wranka ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 06:15
Culex XR studio 📷 Foto: Miroslav Wranka
U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održan je dvodnevni Sajam obrane i sigurnosti DEFCROS 2. 

Oko 80 izlagača iz 20 država predstavili su vojno i policijsko naoružanje, vozila i opremu (poput, primjerice, odora i obuće), a posjetitelji su imali prilike vidjeti i što imaju za pokazati vatrogasci te Civilna zaštita. 

No, bilo je i ponešto nesvakidašnjih donaćih proizvoda i usluga. Primjerice, mali osječki studio za proširenu i virtualnu  stvarnost Culex nudio je uvid u vlastite simulacijske uratke, razvijene za platformu Oculus tvrtke Meta Platforms za svrhe obuke.

Protostar Labs demonstrirao je kameru koju razvija u sklopu projekta vrijednog milijun eura, a koja - između ostalog - može otkrivati mine u plastičnim kućištima, razasute po prostoru uz pomoć bespilotnih letjelica. Moguće je kako će kamera, čija je cijena ispod deset tisuća eura, biti skalirana i za korištenje u druge svrhe u satelitima.

Tridesetak zaposlenih u gospićkoj tvrtci Demil Tech bave se nečim posve drukčijim. Njihov posao počinje nakon što sukobi završe i potrebno je počistiti bojište. Industrijska demilitarizacija, kako se to službeno naziva, podrazumijeva obradu isluženog streljiva, naoružanja i opreme, kako bi metali i druge korisne komponente mogli biti reciklirani. 

Na kraju, tu je taktički softverski radio koji dolazi pod brendom Takrad, no iza njega stoji RIZ Profesionalna elektronika. Ta će kratica zvučati poznato mnogima koji su rođeni i odrastali u Hrvatskoj za vrijeme dok je bila dijelom Jugoslavije jer je Radio industrija Zagreb proizvodila televizore putem kojih su mnogi od nas prvi put imali prilike gledati TV program kod kuće.

RIZ PE za Hrvatsku vojsku proizvodi taktičke radio uređaje s integriranim GPS-om, zaštitom protiv elektronskog ometanja i 256-bitnom enkripcijom. Dolaze s pratećom aplikacijom koja nudi mogućnost konfiguriranja uređaja prema vlastitim potrebama. 
 



