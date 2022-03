Google je prestao certificirati pametne telefone ruske tvrtke BQ kao i ostalih ruskih proizvođača s Androidom. Izvršni direktor BQ-a Vladimir Puzanov rekao je za Gazeta.ru da će njihovi novi uređaji biti bez podrške Googleovih mobilnih usluga, odnosno da testiraju Huaweijev operativni sustav Harmony OS kako bi ubuduće zamjenio Googleov operativni sustav za mobilne telefone.

Google je informirao ruske proizvođače kako im američki zakon zabranjuje daljnje pružanje usluga u Rusiji, zabrana se odnosi na prijenos softvera i tehnologija američkog podrijetla u Rusiju. Prema Puzanovu BQ pametni telefoni koji koriste Harmony OS mogli bi se pojaviti već u drugoj polovici 2022. godine.

Tehnološka blokada Rusije

Sankcije Zapada će značajno utjecati na izvoz gotovih proizvoda i tehnoloških komponenti u Rusiju, među najznačajnijim utjecajima svako će biti tehnološki proizvodi a s njima i elektronički sektor. S druge strane sankcije prema Rusiji imati će mali utjecaj na zapadne tvrtke s obzirom na veličinu ruskog tržišta. IDC očekuje strmoglavi pad i spori oporavak potrošnje na ICT u Rusiji i u Ukrajini koja je pod ruskom agresijom, globalni utjecaj tog pada bit će donekle ograničen. Zajedno te dvije zemlje čine samo 5,5% ukupne potrošnje na ICT u Europi i 1% u cijelom svijetu. SAD kako se navodi razmatra proširenje zabrane na sve komponente za pametne telefone i druge uređaje.

Muke po kineskim tvrtkama

Sa sankcijama na uvoz tehnologije koje je nametnuo Zapad, Rusija će biti prisiljena okrenuti se više Kini (koja je izjavila da se protivi sankcijama), posebice budući da ruska vlada žuri zamijeniti zapadne marke i zadržati pristup ključnim tehnologijama. Pobjednici će vjerojatno biti kineski dobavljači kao što je Huawei, koji su i sami pod udarom zapadnih trgovinskih embarga. Međutim, situacija je složena za druge proizvođače, kao što su Lenovo, OPPO i Xiaomi, koji već imaju značajne zapadne operacije ili ambicije rasti u Europi ili SAD-u. S obzirom na to da se Kina protivi zapadnim sankcijama, to stvara dilemu za te kineske dobavljače – slijede li sankcije i zaustavljaju isporuke Rusiji, ali riskiraju da razljute kinesku vladu? Lenovo, koji ostvaruje većinu prihoda izvan Kine, je navodno već prestao isporučivati ​​u Rusiju, ali još nije to službeno objavio. Dobavljači pametnih telefona Xiaomi i OPPO još uvijek nisu zaustavili ruske isporuke, ali to ne urade to će svakako utjecati na njihovu sposobnost međunarodnog rasta u budućnosti. Čak i ako Kina nastoji podržati rusku tehnološku industriju, mogla bi otkriti da ograničenja uvoza ograničavaju njezinu sposobnost učinkovite trgovine. (ilustracija Huawei)

