Xiaomi sad ima humanoidnog industrijskog robota koji se znoji

Xiaomi je predstavio veliki redizajn svog humanoidnog robota CyberOne, koji je dobio novu taktilnu bioničku ruku s cijelim dlanom. Kombinira senzore visoke gustoće, poboljšanu spretnost i neobičan sustav hlađenja tekućinom nadahnut ljudskim znojenjem. Novi dizajn ruke približava robota manipulaciji u ljudskoj mjeri i dugotrajnom industrijskom radu, uvjereni su u Xiaomiju.



Redizajnirana ruka je znatno manja od prethodne verzije - volumen je smanjen za 60 posto kako bi se postigla omjer s ljudskom 1:1. Dimenzije se temelje na modelu ljudske ruke osobe visine 1,73 metra, za koji u Xiaomi kažu kako pomaže u poboljšanju prijenosa iz simulacije u stvarnost prilikom treniranja robotskih manipulacijskih sustava u simulaciji prije njihove primjene u stvarnom svijetu.



Nova bionička ruka također uvodi veliko povećanje spretnosti. Konfiguracija povećava aktivne stupnjeve slobode za 83 posto, približavajući bioničku

ruku robota standardu ljudske ruke od otprilike 22 do 27 stupnjeva slobode potrebnih za složene manipulacijske zadatke.



Ključni dio redizajna je taktilno osjećanje cijelog dlana. Područje osjećanja navodno pokriva oko 8200 četvornih milimetara, što robotu omogućuje otkrivanje pritiska i kontakt preko cijelog dlana, ne samo vrhova prstiju.



Ovo je značajno zbog toga što se mnoge robotske ruke prvenstveno oslanjaju na sustave vida i senzore na vrhovima prstiju. Taktilno osjećanje cijelog dlana omogućuje robotu nastavak manipulacije objektima i kada su kamere zaklonjene ili kada je potrebna precizna kontrola sile, kao što je to slučaj kod montažnih zadataka.



Poboljšana je i izdržljivost, pa bi ruka trebala preživjeti više od 150 tisuća ciklusa hvatanja, što je znatno više od uobičajenih otprilike 10 tisuća ciklusa.



Jedna od najneobičnijih značajki je sustav tekućeg hlađenja, dizajniran za rješavanje pregrijavanja u motorima visoke gustoće koji se koriste u spretnim robotskim rukama. Kompaktni motori ruke navodno mogu generirati značajnu toplinu tijekom kontinuiranog rada. Kako bi to riješili, u Xiaomiju su integrirali 3D printane metalne kanale za tekuće hlađenje unutar ruke koji funkcioniraju slično znojnim žlijezdama.



Upravljanje toplinom glavni je izazov u humanoidnoj robotici, posebno za robotske ruke, koje moraju smjestiti više motora, senzora i prijenosnih sustava u vrlo mali prostor. Pregrijavanje može smanjiti performanse motora, skratiti vijek trajanja komponenti i ograničiti vrijeme kontinuiranog rada.



U testovima automobilske montaže CyberOne je navodno postigao stopu uspjeha od 90,2 posto za zadatke pričvršćivanja matica unutar strogog tvorničkog ciklusa od 76 sekundi tijekom tri sata rada. Pri prikupljanju podataka Xiaomi koristi taktilne rukavice. Otvorili su izvorni računalni kod TacRefineNet, zajedno sa 61 satom sirovih taktilnih podataka.