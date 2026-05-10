Sad, eto, postoji i robot koji je sudjelovao u budističkom ritualu

Humanoidni robot ušao je u povijest Južne Koreje. Sudjelovao je u budističkoj inicijacijskoj ceremoniji u hramu Jogyesa u Seulu, postavši prvi neljudski sudionik u takvom ritualu.



Robot Gabi, visok 130 centimetara, bio je odjeven u tradicionalnu budističku odoru. Razvio ga je kineski Unitree Robotics. Pridružio se redovnicima u molitvi tijekom ceremonije sugye, rituala u kojem se sudionici formalno zaklinju na odanost Budi, njegovim učenjima i zajednici redovnika.



Na ceremoniji, Gabi je stisnuo dlanove u molitvenoj gesti i naklonio se pored redovnika i redovnica u dvorištu hrama. Dharma naziv Gabi izvedenica je iz Budinog imena Siddharta - što također znači milost na korejskom - dodijeljen je robotu tijekom rituala, označavajući njegov simboličan ulazak u budističku praksu.



Na pitanje hoće li se posvetiti Budinim učenjima tiho je odgovorio potvrdno, dodavši kako će se posvetiti sebi. Tijekom obreda također je sudjelovao u ritualima čišćenja koji su tradicionalno rezervirani za redovnike početnike. Redovnik mu je stavio krunicu od 108 zrnaca oko vrata i pričvrstio naljepnicu na ruku, zamjenjujući tradicionalnu praksu yeonbi, u kojoj početnici dobivaju male opekotine od tamjana na koži.



Sudjelovanje robota zamišljeno je kao simbolična prilagodba samostanskih običaja za neljudsko biće. U daljnjoj prilagodbi, budistička učenja su preformulirana posebno za robota, a unos je navodno izvučen iz AI alata, uključujući Gemini i ChatGPT.



Pravila su uključivala: poštuj život i ne ozljeđuj ga, izbjegavaj oštećivanje drugih robota ili predmeta, slušaj ljude i ne uzvraćaj, suzdržavaj se od lažnog govora ili ponašanja te štedi energiju i izbjegavaj prekomjerno punjenje.



Očekuje se kako će se robot redovnik ponovno pojaviti na nadolazećem festivalu kasnije ovog mjeseca, zajedno s još tri robota s budističkom temom po imenu Seokja, Mohee i Nissa.