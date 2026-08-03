Roboti preuzimaju najzahtjevnije zadatke u hotelima i restoranima

Dok se hrvatski turistički sektor i ove godine suočava s kroničnim nedostatkom radne snage, sve više pažnje privlače tehnološka rješenja koja mogu rasteretiti postojeće zaposlenike

Umjesto zamjene ljudi, nova generacija uslužnih robota preuzima fizički zahtjevne i repetitivne poslove, omogućujući osoblju da se više posveti gostima.

Prema procjenama sektora, hrvatski hotelijeri tijekom turističke sezone 2026. trebaju oko 5.000 sezonskih radnika više nego prošle godine. Istodobno je u prvih šest mjeseci ove godine u turizmu i ugostiteljstvu izdano više od 39.000 dozvola za boravak i rad, što potvrđuje koliko je pronalazak zaposlenika postao jedan od najvećih izazova industrije.

Na taj problem tvrtka UTILITER odgovara predstavljanjem dvaju robotskih pomagača namijenjenih hotelima i restoranima. Riječ je o sustavima koji ne preuzimaju poslove koji zahtijevaju komunikaciju s gostima ili donošenje odluka, već obavljaju rutinske logističke zadatke.

U restoranima je to DINERBOT, robot koji samostalno prevozi hranu i piće između kuhinje i blagovaonice te vraća iskorišteno posuđe. Time konobarima smanjuje broj odlazaka do kuhinje, pa se mogu više posvetiti narudžbama, preporukama gostima i kvaliteti usluge.

Hotelsko okruženje pokriva BUTLERBOT, autonomni robot koji gostima dostavlja dodatne ručnike, kozmetiku ili druge potrepštine izravno u sobu. Tijekom kretanja hotelom istodobno može čistiti podove, pa u jednom obilasku obavlja dvije rutinske zadaće. Time recepcijsko i hotelsko osoblje ostaje na svojim radnim mjestima i može brže odgovoriti na zahtjeve gostiju koji traže ljudsku procjenu ili osobni kontakt.

Iz UTILITERA naglašavaju kako cilj nije stvaranje hotela ili restorana bez zaposlenika, već učinkovitija organizacija rada.

"Cilj ovakve tehnologije nije hotel ili restoran bez osoblja. Cilj je radno okruženje u kojem ljudi ne troše velik dio smjene na hodanje, nošenje i ponavljanje istih zadataka. Robot može prenijeti teret ili odnijeti ručnik do sobe, ali kvalitetu usluge, procjenu situacije i odnos s gostom i dalje stvara čovjek", poručuju iz UTILITERA.

Takvi servisni roboti sve se češće promatraju kao alat za povećanje produktivnosti, a ne kao zamjena za zaposlenike. U razdobljima najveće turističke potražnje mogu pomoći postojećim timovima da učinkovitije rasporede vrijeme i smanje fizičko opterećenje, dok ljudski dio posla – komunikacija, rješavanje problema i stvaranje pozitivnog korisničkog iskustva – ostaje nezamjenjiv.

S obzirom na sve izraženiji nedostatak radne snage u turizmu, ovakva rješenja mogla bi postati sve češći dio hotelskih i ugostiteljskih objekata, posebno ondje gdje se ponavljajući logistički zadaci mogu automatizirati bez utjecaja na kvalitetu usluge. Roboti tako ne preuzimaju ulogu domaćina, već omogućuju zaposlenicima da više vremena provedu upravo ondje gdje stvaraju najveću vrijednost – u izravnom kontaktu s gostima.