Ovaj robot može letjeti, plivati i roniti poput ptice

Laboratorij strojarskog inženjera Raphaela Zuffereya na MIT-u sadrži divovski spremnik ispunjen jarko tirkiznom vodom, niz ventilatora koji mogu stvoriti snažan vjetar i male leteće robote nadahnutim morskim pticama roniocima poput atlantskog tupika, koji koristi krila i za letenje i za plivanje.



Zufferey i njegovi kolege željeli su vidjeti mogu li izgraditi robota veličine ptice koji bi se također mogao kretati kroz oba medija i prelaziti između njih. To je nešto što nitko prije nije učinio.



U radu objavljenom u časopisu Science opisali su svoje postignuće. Teži nešto manje od 230 grama, a raspon krila mu je nešto manji od jednog metra.



Stvaranje robota trajalo je dvije godine. Dizajn je temeljen na ptici ronilici, uz nekoliko ključnih odstupanja. Tako nisu uključili noge jer ih je teško izgraditi i kontrolirati kako bi se postiglo željeno kretanje, već su ga osmislili za izravan prijelaz iz vode u zrak.



Također, krila nisu sklopiva, već fleksibilna. Središnje tijelo u kojem se nalaze motor i baterija potpuno je otvoreno, zbog čega je svaka komponenta vodootporna.



Robot je dovoljno lak za let i ujedno neutralno plovan, pa ne pluta, niti tone. Ima rep koji mu pomaže u letu. Krila su izrađena od prozirne najlonske tkanine ojačane karbonskim vlaknima.



Robot maše pet do šest puta u sekundi kako bi održao let. Međutim, kako bi se iz vode vinuo u zrak, mora pomicati krila deset puta u sekundi kako bi stvorio dovoljnu brzinu i potisak.



Istraživači su izračunali optimalne kutove lansiranja i veličinu krila. Procijenili su kako bi robot s jednim punjenjem mogao letjeti nešto manje od 6,5 kilometara ili plivati ​​nešto više od 1,6 km.

Robot nudi uvid u ono što čini biologiju leta ptica ronilica jedinstvenom. Također ima mnogo potencijalnih primjena, uključujući promatranje oceana i praćenje udaljenih lokacija poput koraljnog grebena. Robot bi mogao letjeti do grebena (jata kitova, cvjetanja algi ili nečeg drugog), pa zatim uzorkovati vodu i prikupljati podatke.

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