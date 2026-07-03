Novi kineski humanoidni roboti mogu prepoznati vaše raspoloženhe

Platforma kombinira tvrtkinu biomimetičku kožu, utjelovljeni hardver umjetne inteligencije, operativni sustav, modele velikih jezika (LLM) vođene emocijama i proizvodnju na razini sustava.

Miroslav Wranka petak, 3. srpnja 2026. u 06:10
📷 UBTech
UBTech

Kineska tvrtka UBTech predstavila je seriju humanoidnih robota UWORLD U1, Opisuje ih kao prve ultra-bioničke robote pune veličine na svijetu dizajnirane za masovnu proizvodnju.

Platforma kombinira tvrtkinu biomimetičku kožu, utjelovljeni hardver umjetne inteligencije, operativni sustav, modele velikih jezika (LLM) vođene emocijama i proizvodnju na razini sustava. U UBTechu tvrde kako je integrirana arhitektura dizajnirana za prevladavanje ključnih prepreka u primjeni humanoidnih robota u velikim razmjerima u stvarnim okruženjima.

Humanoid pune veličine ima 88 stupnjeva slobode i dvostruku biomimetičku vratnu kralježnicu koja mu omogućuje reprodukciju do 90 posto temeljnih ljudskih pokreta. Pokreće ga nešto što UBTech opisuje kao prvi svjetski LLM svjestan emocija za dugotrajno druženje, sposoban identificirati više od 20 detaljnih emocionalnih stanja s točnošću od preko 90 posto.

Biomimetička brza i spora arhitektura mozga kombinira brze intuitivne odgovore s dubokim razmišljanjem. Sustav isporučuje reakcije za oko 500 milisekundi, dok istovremeno podržava složeno donošenje odluka putem AI modela sa stotinama milijardi parametara. Vlasnički sustav za aktiviranje izraza lica sinkronizira govor i pokrete usana s manje od 20 milisekundi latencije.

Platforma također uključuje Agent Memory OS, okvir za trajne dugoročne interakcije. Proaktivni mehanizam za njegu kontinuirano interpretira okolišni kontekst, omogućujući komunikaciju bez riječi u stanju budnosti i odgovore svjesne konteksta. UBTech je implementirao troslojnu arhitekturu privatnosti temeljenu na lokalnoj obradi, minimalnom oslanjanju na računalni oblak i hardverskoj zaštiti koju kontrolira korisnik. 

Tvrtka je također predstavila svoju dugoročnu viziju suradnje čovjeka i robota, opisujući evoluciju u tri faze. Prva se fokusira na primjenu robota za opasne i repetitivne zadatke, nakon čega slijedi proširenje njihove uloge u svakodnevni život kroz druženje i servisne aplikacije. Završna faza predviđa sve besprijekorniju interakciju između ljudi i inteligentnih robota u svakodnevnom životu.

Uz to su predstavili i inicijativu za druženje čovjeka i robota, program usmjeren na korištenje humanoidnih robota za pružanje dugoročne emocionalne i psihološke podrške ranjivim skupinama. Prema njihovim podacima, u Kini više od 90 milijuna odraslih živi samo, a 118 milijuna starijih osoba klasificirano je kao starije osobe s praznim gnijezdom. 

U UBTechu očekuju kako će do kraja godine donirati 100 prilagođenih humanoidnih robota serije U1. Svaka jedinica uključivat će tehnologije 3D rekonstrukcije lica i replikacije identiteta temeljene na glasovnom otisku kako bi se ponovno stvorili određeni pojedinci za personaliziranu interakciju.
 

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