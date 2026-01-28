Kinezi, izgleda, imaju prvog humanoidnog robota koji se povezao sa satelitom

Miroslav Wranka srijeda, 28. siječnja 2026. u 11:10
Embodied Tien Kung 📷 TienKung Robotics
Embodied Tien Kung TienKung Robotics

X-Humanoidov robot Embodied Tien Kung postao je, navodno, 23. siječnja prvi svjetski humanoid koji je uspostavio izravnu vezu sa satelitom u niskoj Zemljinoj orbiti. Povezao se s novim integriranim internetskim satelitom tvrtke GalaxySpace i prenosio vizualne podatke u stvarnom vremenu.

Tim je robotu dodijelio zadatak iz stvarnog svijeta: preuzimanje simboličnog certifikata o završetku projekta smještenog unutar vozila bez vozača. Dok je internet satelit GalaxySpacea prolazio iznad glave, robot je prepoznao pravi trenutak za povezivanje. Pokrenuo je provjere sustava prije nego što je uspostavio vezu izravno s LEO satelitom. Pametni telefoni i računala također su bili spojeni na uspostavljenu mrežu, pokazujući kako satelit može rukovati s više uređaja.

S aktivnom satelitskom vezom, humanoid je prišao bespilotnom vozilu, uzeo certifikat i odnio ga u drugu zgradu. Dok je bio u akciji, sve što je humanoid radio pretvaralo se u podatke - uključujući pokrete zglobova i video s njegove kamere okrenute prema naprijed.

Podaci poslani satelitu stotinama kilometara iznad Zemlje gotovo su trenutno prenošeni natrag u zapovjedni centar, omogućujući operaterima proučavanje robota i njegove aktivnosti u stvarnom vremenu, kako iz perspektive prvog lica, tako i iz perspektive vanjskog nadzora.

Test je pokazao kako humanoid može obavljati stvarni fizički zadatak dok je povezan putem satelitske veze, što bi moglo biti korisno u udaljenim područjima, zonama katastrofa ili drugim mjestima gdje tradicionalne mreže nisu dostupne.

Model razvijen za ovaj eksperiment mogao bi naći primjenu u mnogim industrijama, omogućujući robotima rad u udaljenim ili okruženjima sa slabim signalom za zadatke poput inspekcija, hitnih slučajeva, istraživanja terena i rudarstva.

Isti je robot u veljači prošle godine srušio je rekord tako što se popeo uz 134 stepenice u parku u Pekingu.



