Humanoidni roboti imat će oči bliže međunožju i kotače na nogama

Robotičar Rodney Brooks, pionir umjetne inteligencije i poduzetnik poznat po suosnivanju tvrtki iRobot i Rethink Robotics, prognozirao je kako će za 15 godina biti puno humanoidnih robota. Ali, neće izgledati ni kao današnji humanoidni roboti ni kao ljudi, a neki će koristiti oči u međunožju kako bi bolje razumjeli teren kojim se kreću.



Stručnjak, koji je nekoć bio i direktor MIT-ovog laboratorija za računalne znanosti i umjetnu inteligenciju, istaknuo je kako niz robotskih tvrtki - među njima Figure, LimX Dynamics, Apptronik i Tesla - teže masovnoj primjeni humanoidnih robota u industrijskim okruženjima, gdje će raditi uz ljude ili ih potpuno zamijenitii. Do toga neće doći u sljedećih nekoliko desetljeća, uvjeren je Brooks.



Problem je što je teško oponašati zamršenost ljudske ruke za prirodno kretanje, kao i to što humanoidni roboti veličine odrasle osobe predstavljaju značajne sigurnosne izazove u zajedničkim ljudskim okruženjima. Brooks ne preporuča približavanje robotu koji hoda u punoj veličini bliže od tri metra.



Vjeruje kako će će humanoidni roboti na kraju prijeći na kotače. U početku dva, kasnije možda i više. Neki će imati dvije ili tri ruke, s hvataljkama s dva prsta i vakuumskim čašicama.

Bit će opremljeni senzorima koji će vidjeti aktivno svjetlo i u frekvencijskim rasponima koji nisu ljudski. Oči će možda imati u rukama ili blizu međunožja kako bi se bolje kretali po neravnim površinama. Iako više neće nalikovati ljudima, i dalje ćemo ih zvati humanoidnim robotima. Današnje verzije past će u zaborav.