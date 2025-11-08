Humanoidni roboti gradit će Nvidijene servere u Sjedinjenim Državama

Nije poznato koliko će botova Foxconn staviti u pogon, o kakvim je strojevima riječ, kao ni hoće li ukloniti potrebu za ljudskim radnicima.

Tajvanski Foxconn potvrdio je kako će koristiti humanoidne robote za izradu Nvidijinih web servera u Americi. Izvršni direktor i predsjednik Foxconna Young Liu najavio je kako će tvrtka implementirati robote u roku od otprilike šest mjeseci, kako bi ubrzala proizvodnju.



Nije rekao koliko će botova Foxconn staviti u pogon, nije opisao strojeve i njihove mogućnosti, nije rekao koje će uloge preuzeti ili hoće li ukloniti potrebu za ljudskim radnicima. Sudeći prema njegovim ranijim izjavama, moguće je kako će biti pokretani modelom Nvidia Isaac GR00T N. Također nije pojasnio zašto su humanoidni roboti dobar izbor za Nvidijinu tvornicu.

Izgradnja robota koji repliciraju ljudsku anatomiju općenito se smatra rasipnom ako neće raditi u okruženjima izgrađenim za ljude. Roboti posebno izgrađeni za rad u tvornicama stoga su uobičajeni, dok humanoidne naprave uglavnom ostaju kuriozitet.



Liu je ranije rekako kako će rad za niske plaće i imigracijska politika koja to podržava gubiti svoju moć kako će umjetna inteligencija preuzimati neke proizvodne poslove. Foxconnov plan mogao bi ukinuti neka radna mjesta u Sjedinjenim Državama i ostaviti bolje plaćene poslove dostupne ljudima.