Humanoidni roboti gradit će Nvidijene servere u Sjedinjenim Državama

Nije poznato koliko će botova Foxconn staviti u pogon, o kakvim je strojevima riječ, kao ni hoće li ukloniti potrebu za ljudskim radnicima.

Mreža subota, 8. studenog 2025. u 05:25
📷 Possessed Photography (Unsplash)
Possessed Photography (Unsplash)

Tajvanski Foxconn potvrdio je kako će koristiti humanoidne robote za izradu Nvidijinih web servera u Americi. Izvršni direktor i predsjednik Foxconna Young Liu najavio je kako će tvrtka implementirati robote u roku od otprilike šest mjeseci, kako bi ubrzala proizvodnju.

Nije rekao koliko će botova Foxconn staviti u pogon, nije opisao strojeve i njihove mogućnosti, nije rekao koje će uloge preuzeti ili hoće li ukloniti potrebu za ljudskim radnicima. Sudeći prema njegovim ranijim izjavama, moguće je kako će biti pokretani modelom Nvidia Isaac GR00T N. Također nije pojasnio zašto su humanoidni roboti dobar izbor za Nvidijinu tvornicu. 

Izgradnja robota koji repliciraju ljudsku anatomiju općenito se smatra rasipnom ako neće raditi u okruženjima izgrađenim za ljude. Roboti posebno izgrađeni za rad u tvornicama stoga su uobičajeni, dok humanoidne naprave uglavnom ostaju kuriozitet.

Liu je ranije rekako kako će rad za niske plaće i imigracijska politika koja to podržava gubiti svoju moć kako će umjetna inteligencija preuzimati neke proizvodne poslove. Foxconnov plan mogao bi ukinuti neka radna mjesta u Sjedinjenim Državama i ostaviti bolje plaćene poslove dostupne ljudima.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija