Hrvatsko katoličko sveučilište traži najboljeg robota psa

Tehnički fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta raspisao je javni natječaj namijenjen učenicima 3. i 4. razreda gimnazija i tehničkih škola s ciljem poticanja interesa za robotiku, umjetnu inteligenciju i napredne digitalne tehnologije.



Natječaj je usmjeren na izradu inovativnih projektnih rješenja primjenjivih na platformi robotskog psa. Učenici će imati priliku osmisliti funkcionalne koncepte koji uključuju autonomno kretanje, primjenu različitih senzora, računalni vid, algoritme umjetne inteligencije te društveno korisne primjene robotskih sustava.



Poseban naglasak stavlja se na kreativnost, praktičnu primjenjivost i tehnološku izvedivost predloženih rješenja. Tri najbolje ocijenjena projekta bit će odabrana za daljnju razradu i implementaciju uz stručnu podršku mentora. Učenicima će biti omogućen izravan rad s profesionalnim robotskim sustavima te stjecanje konkretnih znanja i iskustava iz programiranja, robotike i umjetne inteligencije.



Natječaj je otvoren za pojedinačne prijave i timove do tri učenika. Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 20.ožujka 2026. Objava rezultata natječaja bit će 27. ožujka, a provedba edukacije i rada s robotom bit će obavljena prema dogovoru.