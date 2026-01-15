Globalne instalacije humanoidnih robota dosegle su 16.000 jedinica

Prema istraživanju humanoidnih robota tvrtke Counterpoint Research, instalacije humanoidnih robota diljem svijeta porasle su za 16.000 jedinica tijekom prošle godine, prvenstveno zbog sve većeg prihvaćanja u područjima kao što su prikupljanje i istraživanje podataka, skladištenje i logistika, proizvodnja i automobilska industrija. Pet vodećih proizvođača po broju instalacija humanoidnih robota zauzelo je 73% tržišta u 2025. godini.

Prema istraživanju humanoidnih robota tvrtke Counterpoint , kumulativne instalacije humanoidnih robota premašit će 100.000 jedinica do 2027. godine. Što se tiče primjene, logistika, proizvodnja i automobilska industrija predstavljat će 72% godišnjih instalacija u 2027. godini.

Counterpoint Research

Tržišni udjeli

AgiBot, startup sa sjedištem u Šangaju osnovan u veljači 2023. godine, brzo je proširio svoju ponudu proizvoda i započeo masovnu proizvodnju robota AgiBot X2 i G2 u 2025. godini. Koristeći raznoliku ponudu proizvoda, visokokvalitetni skup podataka za manipulaciju humanoidima i jedinstvenu strategiju otvorenog koda, AgiBot roboti postigli su komercijalnu primjenu u ugostiteljstvu, zabavi, proizvodnji i logistici. Do sada je AgiBot iz svoje tvornice u Šangaju isporučio više od 5.000 humanoidnih robota i zauzeo 31% udjela u 2025. godini.

Unitree, vodeći svjetski proizvođač četveronožnih robota, ima duboko stručno znanje u dinamičkom kretanju i kontroli ravnoteže. S vlastito razvijenim pogonskim motorima, reduktorima, LiDAR-om i prilagođenim MCU-ima, Unitree može proizvoditi humanoidne robote s izvrsnim performansama kretanja. U 2025. godini, Unitree roboti su činili 27% udjela.

UbTech, poduzeće za humanoidne robote sa sjedištem u Shenzhenu, uvršteno na Hong Kong burzu, zauzelo je treće mjesto s udjelom nešto većim od 5%. Njegova serija Walker usmjerena je na zadovoljavanje industrijskih potreba i može se vidjeti u tvorničkim pogonima više automobilskih tvrtki. Kombiniranjem BrainNet 2.0 s Co-Agent tehnologijom, UbTech roboti mogu učiti vještine jedni od drugih i raditi kolaborativno.

Leju, još jedno visokoprofilirano poduzeće za humanoidne robote sa sjedištem u Shenzhenu, osvojilo je 5% udjela u 2025. godini. Kroz stratešku suradnju s Huawei Cloudom, Lejuova serija Kuavo podržava obuku i nadogradnju vještina u cloudu, što rezultira većom sposobnošću generalizacije.

Tesla je ušla među prvih pet u 2025. i zauzela gotovo 5% udjela, potaknuta povećanjem proizvodnje Optimusa Gen 2 i Gen 2.5. Optimus je bio ključni pokretač napretka u lancu opskrbe humanoidima. S planom pokretanja masovne proizvodnje Gen 3 u 2026. godini, vodeći svjetski proizvođač električnih vozila i AI tehnološki div postat će okosnica koja će pokretati masovnu primjenu humanoidnih robota u automobilskoj industriji.