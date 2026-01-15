Globalne instalacije humanoidnih robota dosegle su 16.000 jedinica

Industrija humanoidnih robota ostvarila je značajan napredak u komercijalizaciji u 2025. godini

Gorden Knezović četvrtak, 15. siječnja 2026. u 14:50
📷 AgiBot
AgiBot

Prema istraživanju humanoidnih robota tvrtke Counterpoint Research, instalacije humanoidnih robota diljem svijeta porasle su za 16.000 jedinica tijekom prošle godine, prvenstveno zbog sve većeg prihvaćanja u područjima kao što su prikupljanje i istraživanje podataka, skladištenje i logistika, proizvodnja i automobilska industrija. Pet vodećih proizvođača po broju instalacija humanoidnih robota zauzelo je 73% tržišta u 2025. godini.

Prema istraživanju humanoidnih robota tvrtke Counterpoint , kumulativne instalacije humanoidnih robota premašit će 100.000 jedinica do 2027. godine. Što se tiče primjene, logistika, proizvodnja i automobilska industrija predstavljat će 72% godišnjih instalacija u 2027. godini.

📷 Counterpoint Research
Counterpoint Research

Tržišni udjeli

AgiBot, startup sa sjedištem u Šangaju osnovan u veljači 2023. godine, brzo je proširio svoju ponudu proizvoda i započeo masovnu proizvodnju robota AgiBot X2 i G2 u 2025. godini. Koristeći raznoliku ponudu proizvoda, visokokvalitetni skup podataka za manipulaciju humanoidima i jedinstvenu strategiju otvorenog koda, AgiBot roboti postigli su komercijalnu primjenu u ugostiteljstvu, zabavi, proizvodnji i logistici. Do sada je AgiBot iz svoje tvornice u Šangaju isporučio više od 5.000 humanoidnih robota i zauzeo 31% udjela u 2025. godini. 

Unitree, vodeći svjetski proizvođač četveronožnih robota, ima duboko stručno znanje u dinamičkom kretanju i kontroli ravnoteže. S vlastito razvijenim pogonskim motorima, reduktorima, LiDAR-om i prilagođenim MCU-ima, Unitree može proizvoditi humanoidne robote s izvrsnim performansama kretanja. U 2025. godini, Unitree roboti su činili 27% udjela.

UbTech, poduzeće za humanoidne robote sa sjedištem u Shenzhenu, uvršteno na Hong Kong burzu, zauzelo je treće mjesto s udjelom nešto većim od 5%. Njegova serija Walker usmjerena je na zadovoljavanje industrijskih potreba i može se vidjeti u tvorničkim pogonima više automobilskih tvrtki. Kombiniranjem BrainNet 2.0 s Co-Agent tehnologijom, UbTech roboti mogu učiti vještine jedni od drugih i raditi kolaborativno.

Leju, još jedno visokoprofilirano poduzeće za humanoidne robote sa sjedištem u Shenzhenu, osvojilo je 5% udjela u 2025. godini. Kroz stratešku suradnju s Huawei Cloudom, Lejuova serija Kuavo podržava obuku i nadogradnju vještina u cloudu, što rezultira većom sposobnošću generalizacije.

Tesla je ušla među prvih pet u 2025. i zauzela gotovo 5% udjela, potaknuta povećanjem proizvodnje Optimusa Gen 2 i Gen 2.5. Optimus je bio ključni pokretač napretka u lancu opskrbe humanoidima. S planom pokretanja masovne proizvodnje Gen 3 u 2026. godini, vodeći svjetski proizvođač električnih vozila i AI tehnološki div postat će okosnica koja će pokretati masovnu primjenu humanoidnih robota u automobilskoj industriji

📷 Counterpoint Research
Counterpoint Research


