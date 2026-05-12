C-3PO iz kućne radinosti vrti umjetnu inteligenciju na Raspberryju Pi 5

Jedan je hobist izradio interaktivnu glavu C-3PO-a, legendarnog protokolarnog robota iz serijala Star Wars, kombinirajući 3D ispis sa široko dostupnom elektronikom i glasovnom tehnologijom.

utorak, 12. svibnja 2026. u 11:20
Sam Potozkin 📷 Sam Potozkin
Sam Potozkin, istraživač na Sveučilištu Chapman u Kaliforniji, proveo je mjesece izrađujući glavu C-3PO-a u prirodnoj veličini. Projekt koji je počeo kao posveta popularnoj franšizi izraslo je u  funkcionalni sustav koji može slušati izgovorene naredbe i odgovarati poznatim glasom droida.

Glava je prvo 3D-isprintana pomoću stolnog stroja i plastične niti, ostavljajući vidljive linije i hrapave mrlje na površini. Kako bi to popravio, Potozkin ju je satima brusio ručno dok nije postala glatka.

Potom je slijedilo bojanje. Nanio je osnovnu boju za pripremu površine, pa zatim nekoliko slojeva boje slične kromu kako bi se stvorio sjajni, metalni izgled. Na vrh je dodan svijetložuto-narančasti sloj. Na kraju je nanesen prozirni zaštitni premaz, sličan onome na laku novog automobila.

Unatoč zastoju do kojeg je došlo kad je glava pala i napukla, brzi popravci ljepilom i kitom omogućili su nastavak projekta bez većih kašnjenja. Rezultat je uglađena, izražajna replika koja ne samo što dočarava izgled kultnog droida, već i dodaje interaktivnost.

Interni sustav pokreće Raspberry Pi 5, na kojem se temelji autonomna umjetna inteligencija. Mikrofon snima govorni unos, dok neobična audio komponenta - pobudnik - koristi samu školjku glave za proizvodnju zvuka putem vibracije. Sav hardver integriran je u jednostavan prilagođeni stalak izrađen od lako dostupnih materijala.

Softver govor pretvara u tekst, obrađuje jezičnim modelom i prolazi kroz sloj osobnosti dizajniran kako bi oponašao formalni, tjeskobni ton C-3PO-a. Odgovor se zatim vraća u govor pomoću glasovnog modela inspiriranog izvornim likom, s dodanim efektima za ponovno stvaranje njegovog mehaničkog zvuka.

Problemi s performansama smanjeni su optimizacijom koda. Sustav je potpuno samostalan - ne zahtijeva pametni telefon ili vanjsko računalo.
Sav računalni kod i 3D datoteke javno su dostupne na GitHubu, zajedno s detaljnom dokumentacijom koja objašnjava proces.

