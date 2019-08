Prestižni popis brzorastućih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama Inc. 5000 uvrstio je za 2019. godinu softversku tvrtku Repsly na 1086. mjesto zbog rasta od 387 % u razdoblju od 2015. do 2018. godine. Inc. 5000 se objavljuje šestu godinu na osnovu poslovnih podataka na desetine tisuća malih i srednjih tvrtki u SAD.

Tvrtke na popisu Inc. 5000 za 2019, godinu imale su trogodišnji prosječni rast od 454 posto, a srednja stopa od 157 posto. Njihov ukupan prihod iznosio je u 2018. godini 237,7 milijardi američkih dolara.

Hrvatski startup Repsly, odnosno terensku CRM aplikaciju u Zagrebu su 2010. godine osnovali Marko Kovač i Marko Linke. Četiri godine kasnije nakon dobijanja investicije od 1,6 milijuna američkih dolara preselili su sjedište tvrtke u Boston. Popis najbržerastućih tvrtki Inc. 5000 objavljuje se u Inc. Magazine.

Repsly je do sada dobio više investicija (Launchpad Venture Group, LaunchCapital, Hub Angels, SideCar Angels i Companyon) te više međunarodnih nagrada, na Under the Radar konferenciji 2011. godine, proglašeni su jednim od 10 najboljih startupova na Startup Weeku u Beču 2011., a dobili su i Microsoftovu ISV nagradu kao najinovativniji starup 2012. godine.

Neki od najvećih klijenata Repslyja su L’Oreal, KIA, Keune, Philips, Lavazza…

Inače, prema Mobile CRM Market Repsly spada u sam vrh na globalnom tržištu mobilnog CRM-a gdje su mu konkurencija Salesforce.com, Zoho, IBM, Microsoft, Oracle, SAP SE, Sybase, Kony Solutions, Resco.net i Software AG

Podijeli: