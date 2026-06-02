NIS2 ne traži heroje, već stručnu ekipu i sustav

Na samom uvodu u ovogodišnju konferenciju Dan integracije službeno je obilježen impresivan dvostruki jubilej – dva desetljeća održavanja ovog okupljanja IT stručnjaka te 35 godina uspješnog poslovanja tvrtke Integra Group. Svečano otvorenje, pred stotinjak sudionika, poslužilo je kao retrospektiva radikalnih promjena u tehnološkom sektoru kojima je tvrtka proteklih desetljeća svjedočila, ali i kao potvrda kontinuiteta strateškog fokusa na rješavanje stvarnih, aktualnih problema klijenata.

Dok su u prvim izdanjima ove konferencije glavne teme bile bazična infrastruktura i osnove IT sigurnosti, s vremenom se fokus pomicao prema rješenjima u oblaku te sve kompleksnijim i naprednijim sustavima. Danas, u skladu sa suvremenim izazovima, tehnološku svakodnevicu diktiraju stroge zakonske regulative, poput europske direktive NIS2 i pratećeg Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u Hrvatskoj – pravni okviri čije je postojanje daleke 2004. godine malo tko unutar struke mogao uopće predvidjeti, istaknula je Iva Hohnjec, koja je i otvorila konferenciju.

Kontinuitet i regionalno širenje

Unatoč nezaustavljivoj dinamici tehnoloških promjena, jedna je stavka ostala nepromijenjena kroz protekla dva desetljeća – fokus Integre postojano je usmjeren na rješavanje konkretnih, opipljivih problema IT stručnjaka na terenu. Ta spremnost na brzu prilagodbu i promjenu definirana je kao ključni čimbenik koji je kompaniju održao relevantnom na iznimno konkurentnom tržištu.

Brojke koje prate ovaj 35-godišnji jubilej svjedoče o dubini i širini iskustva: iza Integre je danas više od 5.000 uspješno izvedenih projekata u svim industrijskim sektorima, ostvarena čvrsta partnerstva s vodećim svjetskim tehnološkim korporacijama te stečeno više od tisuću stručnih certifikata.

Povijesni osvrt vratio je sudionike u 1991., godinu osnivanja. Početni koraci, obilježeni golemim trudom i radom okupljenog tima stručnjaka, ubrzo su rezultirali širenjem poslovanja. Otvaranjem podružnica u Osijeku, Rijeci i Splitu, Integra je osigurala brzu, kvalitetnu i lokalno dostupnu IT podršku klijentima širom zemlje, neovisno o njihovoj geografskoj lokaciji. Tijekom višegodišnjeg rasta, menadžment tvrtke inzistirao je na zadržavanju skromnosti i maksimalne bliskosti s klijentima. Posebno je naglašena požrtvovnost tehničkih timova u kritičnim trenucima, kada se rješavanje sistemskih zastoja i tehničkih izazova ne odgađa, bez obzira na to radi li se o nedjelji ili sitnim noćnim satima.

"Najponosniji smo na naše ljude, njihovu ekspertizu i naš prepoznatljiv način rada. Dobrobit i interes klijenata uvijek stavljamo na prvo mjesto, što je rezultiralo time da nam velika većina partnera povjerenje poklanja dulje od 30 godina", poručeno je na otvaranju jubilarnog 20. Dana integracije.

Velik porast broja incidenata

Glavni dio programa konferencije, koja se u sličnom izdanju održala tijekom svibnja u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu, bila su predavanja Integrinih stručnjaka: Stipan Bago, Damir Hamidović, Ivan Miklenić i Ivan Bumbak govorili su o ključnim faktorima IT sigurnosti u kompanijama, regulativi NIS2 te provjerenim rješenjima i uslugama koje nude stvarne prednosti u poslovanju.

U svojem prvom predavanju Stipan Bago dao je uvid u godinu dana direktive NIS2, istaknuvši da ona podiže standarde kibernetičke sigurnosti u Europskoj uniji te pruža organizacijama priliku za osnaživanje sigurnosnih sustava u kontekstu rastućih prijetnji. U tom se segmentu uspjeh temelji na kvalitetnim ljudima, ekspertizi i stavljanju interesa klijenata na prvo mjesto, neovisno o vremenu i situaciji. Izvorna regulativa NIS iz 2016. bila je slabije shvaćena zbog manjka kazni i paralelnog uvođenja GDPR-a, a sada NIS2 to mijenja. Istaknuto je da je broj kibernetičkih napada u posljednjih godinu dana porastao za 35%, pa je i iz tog razloga bitno formalizirati i podići postojeće standarde na višu razinu. To je uputno činiti malim, ali konstantnim koracima, a nakon svakog eventualnog incidenta nužno je provesti dubinsku analizu, koja ne obuhvaća samo rješavanje problema, već i ono naučeno iz njih, kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti.

Stipan Bago podijelio je praktična iskustva o implementaciji NIS2 direktive i važnosti proaktivnog upravljanja IT infrastrukturom

Trust but Verify

Ivan Bumbak na priču o sigurnosti nadovezao se detaljnim objašnjenjem važnosti kontrole pristupa mreži (NAC) i njene uloge u osiguravanju mrežne infrastrukture. Kroz prezentaciju je istaknuo kako NAC metode pomažu u usklađivanju s direktivom NIS2 te predstavio specijalizirano rješenje FortiNAC. Naglasak je kod tog rješenja na automatizaciji sigurnosnih politika, potpunoj vidljivosti mreže, sigurnom upravljanju privatnim i gostujućim uređajima te implementaciji sigurnosnog koncepta Trust but Verify: "Vodite se tom premisom. Dakle, vi želite vjerovati da su vaši uređaji stvarno sigurni, da ste ih sve zakrpali, da imaju zadnja ažuriranja... ali to ipak želite potvrditi", zaključio je.

Ivan Bumbak istaknuo je važnost kontrole pristupa mreži i ulogu modernih NAC rješenja u sigurnosnoj arhitekturi

Uslijedilo je predavanje Ivana Miklenića, čija je prezentacija obradila ključnu komponentu moderne kibernetičke sigurnosti – multifaktorsku autentifikaciju (MFA) u sprječavanju krađe identiteta i zaštiti sustava, s posebnim naglaskom na Fortinet rješenja. Predstavio je i istraživanje Microsofta koje kaže da bi multifaktorska autentifikacija spriječila 99,2% neovlaštenih upada u sustave i krađe lozinki.

Damir Hamidović u svojem se izlaganju bavio izazovima nadzora IT infrastrukture i predstavljanjem platforme FortiSIEM koja objedinjuje prikupljanje logova, analitiku ponašanja i automatizirane odgovore na prijetnje kako bi se drastično smanjilo vrijeme izloženosti napadima. Prosječna cijena curenja podataka po incidentu u 2025. godini bila je čak 4,6 milijuna dolara, a prosječno vrijeme do otkrivanja proboja u sustavima koji nemaju SIEM rješenja je čak 200 dana. "Više nije pitanje hoće li vas napasti, već kada će vas napasti", zaključak je bio ovog dijela Dana integracije.

Damir Hamidović predstavio je ulogu SIEM rješenja i centraliziranog nadzora u pravovremenoj detekciji sigurnosnih incidenata

Bolje se testirajte sami, nego da to čine napadači

Za kraj, na pozornicu su još jednom stupili Ivan Miklenić te potom Stipan Bago. Miklenić je istaknuo kako danas učinkovit, siguran IT sustav počiva na ispravnoj arhitekturi i redovitom testiranju backupa (osobito primjeni pravila 3-2-1-1-0 i nepromjenjivih sigurnosnih kopija), kao i na kontinuiranom održavanju kroz proaktivne SLA usluge upravljanja i krpanja sustava. Sve to služi kako bi se osigurali kontinuitet poslovanja i otpornost na kibernetičke napade. Važnost backupa ističe se i u činjenici da ransomware napadi naglo rastu, a čak 36% kompanija ponovno je napadnuto tijekom oporavka podataka. Dakle, redovito testiranje backupa jedini je način da se potvrdi njegova ispravnost kada oporavak zatreba.

Ivan Miklenić govorio je o nužnosti višefaktorske autentifikacije (MFA) te važnosti testiranja Backup & Recovery sustava

Bago je potom zaključio kako je za kompanije danas iznimno bitno imati SLA podršku, jer je partnerski odnos pritom usmjeren na preventivno održavanje i brzu reakciju na incidente, što oslobađa resurse klijenta za osnovno poslovanje. "Redovito testirajte sustave: bolje da vas testira netko u kontroliranim uvjetima nego netko tko želi napraviti štetu", završna je poruka o važnosti provođenja penetracijskih testiranja i redovitog održavanja sustava.

Integra Group ovim događajem još jednom potvrđuje svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih integratora i partnera u području kibernetičke sigurnosti, IT infrastrukture i digitalne transformacije. "Kroz 20 godina Dan integracije prerastao je klasičnu konferenciju i postao mjesto razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za izazove s kojima se organizacije danas suočavaju", poručili su organizatori.