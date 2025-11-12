Lanberg Rackmount Server SC01-6502-12B - Povoljni dom za servere

SPECIFIKACIJE Tip 2U rack Kompatibilne matične ploče Mini-ITX, m-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB Dimenzije 650 x 430 x 89 mm Podržana napajanja SFX, ATX, FLEX ATX Isporučeni ventilatori 7x 80 mm PWM (900 – 2.600 o/min) Jamstvo 2 godine Dojam Solidno načinjeno, funkcionalno i nadasve pristupačno 2U rack kućište

U našem podneblju manje poznat, Lanberg je poljski proizvođač koji se specijalizirao za proizvodnju rack kućišta i razne mrežne opreme, poput optičkih kabela i mrežnih kartica. Iza kriptične oznake SC01-6502-12B krije se upotrebljivo i funkcionalno serversko kućište, visine 2U. Poput pouzdanog radnika u odjelu, SC01-6502-12B svojom pojavom pokazuje proračunato visoku kvalitetu izrade. Pakiranje u kojem se isporučuje odlično je zaštićeno, a cijela šasija načinjena je od debelog komada čelika, debljine 1,2 mm. Debljinu hvalimo, ali također imamo dojam da su rubovi poklopca mogli biti manje oštri. Prednja strana posjeduje izdašne proreze za usisavanje svježeg zraka, a osim tipke za uključivanje i restart, tu možemo pronaći i dva USB 3.2 Gen 1 priključka u Type-A varijanti.

Otvaranje kućišta izvodi se odvrtanjem dvaju vijaka s bočnih strana te povlačenjem poklopca prema natrag. Nošenje kućišta za prednje ručke ne otkriva nikakav kompromis kod izrade, te ono nimalo ne "leluja" u rukama. Kućište nudi obilje prostora, s obzirom na to da su podržane matične ploče od Mini-ITX do E-ATX formata, kao i SSI CEB modela. Zbog toga, SC01-6502-12B može poslužiti (i) za podatkovne centre, te omogućuje sastavljanje poslužitelja temeljenog na Intelovim procesorima Xeon, kao i na AMD-ovim gorostasima EPYC. Podrška za velike matične ploče je i glavni razlog natprosječne duljine od 650 mm.

Iza prednje maske postavljen je filter za prašinu. Osim statusnih LED-ica, na prednjici još nalazimo i dva USB 3.2 Gen 1 Type-A priključka

Upute za korištenje nisu odveć intuitivne, ali iskusni korisnici neće imati problema prilikom snalaženja i sastavljanja poslužitelja. Žalimo što se nosači za ventilatore te kavezi za diskove ne mogu izvaditi bez posezanja za alatom, ali s druge strane, za cijenu koju Lanberg traži, to ne predstavlja značajan nedostatak. Kad govorimo o rashladnim mogućnostima, rack je opremljen sa sedam ventilatora promjera 80 mm te maksimalnom brzinom vrtnje od 2.600 o/min. Životni vijek od 50.000 radnih sati zvuči obećavajuće te pokazuje kako Lanberg ima povjerenja u njihovu dugotrajnost.

Tri ventilatora postavljena su odmah iza prednje rešetke te osiguravaju stabilno strujanje zraka preko prostora za ugradnju 3,5-inčnih tvrdih diskova. Spomenuti još valja i filter za prašinu, koji je postavljen po cijeloj širini prednje strane kućišta. Preostala četiri ventilatora smještena su na nosač, postavljen preko cijele širine kućišta.

Dva kaveza za diskove podržavaju ukupno šest 3,5-inčnih čvrstih diskova. Lanberg je u kućište ugradio sedam ventilatora promjera 80 mm i maksimalne brzine 2.600 o/min

Osim izdašnog prostora za ugradnju matične ploče, kućište posjeduje četiri mjesta za ugradnju 2,5-inčnih, odnosno čak šest mjesta za ugradnju 3,5-inčnih čvrstih diskova. S obzirom na cijenu, radi se o velikodušnim mogućnostima. Bez obzira na nedostatak gumenih prigušivača, nismo zamijetili znatne vibracije čvrstih diskova, koje smo ugradili za potrebe testiranja. Prostor za napajanje također je solidan, a i na tom polju SC01-6502-12B pokazuje zadovoljavajuću dozu fleksibilnosti. Podržani su svi relevantni standardi napajanja, uključujući ATX, SFX te FLEX ATX. Uz kućište se, jasno, isporučuje i adapter za ugradnju FLEX ATX napajanja.

Možemo ustvrditi kako se radi o pametno dizajniranom i funkcionalnom rack kućištu. Njegove vrline najviše se tiču fleksibilnosti na polju podržanih matičnih ploča i napajanja. Isporučeni ventilatori te njihova učinkovitost također ne ostavljaju mjesta za negodovanje. Kada u cijelu priču pridodamo natprosječnu količinu prostora za ugradnju diskova, očito je da se radi o serverskom kućištu koje opravdava traženu cijenu.

Lanbergovo kućište u Hrvatskoj prodaju Elmaž i M2K Technology.