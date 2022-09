Cable.co.uk je u suradnji s M-Labom, partnerstvo između New America’s Open Technology Institute, u redovnoj godišnjoj analizi brzine interneta (download) obuhvatio 220 zemalja u svijetu u kojima je mogao provesti najmanje 100 mjerenja brzine. U svijetu postoje još zemlje i teritoriji u kojima ili ne postoji nikakva usluga, ili postoji samo 2G infrastruktura, koja omogućuje samo pozive i/ili SMS poruke.

Globalni rast od 2017.

Praćenje mjerenja brzine interneta u 220 zemalja i teritorija (224 prošle 2021. godine) kroz više 12-mjesečnih razdoblja omogućilo je da se generira ukupnu prosječnu brzinu za cijeli svijet i da sagleda kako se taj broj mijenja tijekom godina. Dobra je vijest da globalna prosječna brzina i dalje brzo raste.

Prosječna globalna brzina interneta izmjerena tijekom 2017. godine bila je 7,40 Mb/s. Prosječna globalna brzina izmjerena tijekom 2018. godine bila je 9,10 Mb/s (rast od 23,35%). U 2019. godini prosječna izmjerena brzina bila je 11,03 Mb/s (rast od 20,65% u odnosu na prethodnu godinu). U 2020. godini prosjek je ponovno porastao za dodatnih 90% na 24,83 Mb/s, iako treba napomenuti da se velik dio tog rasta može pripisati nadograđenim alatima za mjerenje.

Prošle godine (2021.) globalna prosječna brzina interneta ponovno je porasla za dodatnih 20% na 29,79 Mb/s. Ove 2022. godine prosjek je 34,79 Mb/s, što je godišnji rast od 15%.

FTTP, FTTC i ADSL

Najveće prosječne brzine na svijetu ne povećavaju se mnogo u zemljama gdje je izgrađenost infrastrukture FTTP (fiber-to-the-premises dosegla zrelost. U zemljama, odnosno dijelovima svijeta gdje je izgrađenost takve infrastrukture slaba, u zemljama koje su prema prosječnim brzinama fiksnog interneta u donjih 10% globalne tablice brzine se popravljaju.

Europa ponovno apsolutno dominira ljestvicom najboljih zahvaljujući uglavnom izvrsnoj infrastrukturi. U svim slučajevima, zemlje koje su najviše rangirane su one s jakim fokusom na mreže s čistim vlaknima (FTTP), pri čemu te zemlje previše gube oko FTTC-a (fiber laid to the cabinet) i ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) rješenja koja su još niže iz godine u godinu. Također postoji jaka korelacija između veličine dotičnog geografskog područja i ponuđene brzine, pri čemu je manje zemlje/lokacije lakše servisirati i nadograditi te stoga često nude veće prosječne brzine.

Zemlje s najsporijim internetom

Pet zemalja na svijetu s najsporijom mrežnom brzinom su Turkmenistan (0,77 Mb/s), Demokratska Republika Timor-Leste (0,94 Mb/s), Jemen (0,97 Mb/s), Gvineja Bisau (0,98 Mb/s) i Afganistan (0,98 Mb/s).

Dvije od donjih pet nalaze se u Aziji, jedna na Bliskom istoku, jedna u podsaharskoj Africi i jedna u ZND-u (bivši SSSR). Sve te zemlje imaju nerazvijenu mrežnu infrastrukturu i slabo korištenje digitalnih usluga među stanovništvom.

Zemlje s najbržim internetom

Pet zemalja s najbržim internetom na svijetu su Macau (262,74 Mb/s), Jersey (256,59 Mb/s), Island (216,56 Mb/s), Lihtenštajn (166,22 Mb/s) i Gibraltar (159,90 Mb/s).

Četiri od pet tih zemalja nalaze se u zapadnoj Europi, a iznimka je Makao u Aziji. Sve su ili vrlo male ili su otočne zemlje u kojima je znatno lakše uvesti FTTP širokopojasni internet i 5G mobilni internet na manju populaciju ili na manje područje.

Hrvatska tek na 106. mjestu

Cable.co.uk u globalnom pregledu brzina interneta promatra 13 regija. U regiji Istočna Europa 16 je zemalja, od kojih su sve osim dvije u gornjoj polovici tablice, a četiri su u prvih 50. Ukupni prosjek regije iznosi 39,43 Mb/s. Tri zemlje s najbržim internetom su Rumunjska (112.39 Mb/s, na 15. mjestu), Republika Moldavija (66.08 Mb/s, 37.) i Poljska (55.82 Mb/s, 44.). Najsporije tri bile su Bosna i Hercegovina (8,16 Mb/s, 169.), Albanija (11,47 Mb/s, 141.) i Hrvatska (20,74 Mb/s, na slabom 106. mjestu od 220 zemalja).

Zapadna Europa prva u svijetu

Svih 28 zemalja u zapadnoj Europi nalazilo se u gornjoj polovici tablice, a njih sedam u prvih deset u svijetu po brzini interneta. Regionalna prosječna brzina od 99 Mb/s čini ga najbržim od ukupno 13 globalnih regija. Impresivne prosječne brzine izmjerene su za prva tri regionalna Jersey (najveći britanski otok u kanalu La Manche 256,59 Mb/s, na 2. mjestu), Island (216,56 Mb/s, 3.) i Lihtenštajn (166,22 Mb/s, 4.). Najsporiji Internet u regiji imaju Farski otoci (dansko otočje u Sjevernom moru 28,40 Mb/s, 89.), San Marino (40,34 Mb/s, 65.) i Guernsey (otočići u La Mancheu pod direktnom ingerencijom britanske krune 45,51 Mb/s, 59.). Farski otovi i Guernsey su specifični teritoriji.

Baltik

Regiju Baltik čine tri zemlje koje su među prvih 50, a ukupni regionalni prosjek brzine interneta im je 79,05 Mb/s. Estonija je najbolja na 26. mjestu u ukupnom poretku i s prosječnom brzinom od 89,81 Mb/s. Litva (84,80 Mb/s, 31.) i Latvija (62,55 Mb/s, 40.).

Sjeverna Amerika

Svih pet zemalja u Sjevernoj Americi su u gornjoj četvrtini globalne tablice. Regija kao cjelina ima prosječnu brzinu od 83,74 Mb/s. Sjedinjene Američke Države (118.01 Mb/s, 11.) predvode regiju s Kanadom (106.80 Mb/s, 17.) koja je na drugom mjestu, a Bermuda (91.96 Mb/s, 23.) na trećem mjestu. Grenland (48,42 Mb/s, 51.) ima najsporiji fiksni Internet u regiji, a slijede ga Saint Pierre i Miquelon (53,52 Mb/s, 46.).

CIS/ZND (bivši SSSR)

Od 11 zemalja ZND-a (bivši SSSR) u tablici, većina je od sredine globalne tablice brzina interneta prema dnu tablice. Regija ima prosječnu brzinu od 18,44 Mb/s. Prve tri najbrže zemlje u regiji su Ukrajina (47,74 Mb/s, 52.), Ruska Federacija (47,71 Mb/s, 53.) i Bjelorusija (27,69 Mb/s, 90.). Najsporiji internet u regiji imaju Turkmenistan (također najsporiji u svijetu – 0,77 Mb/s, 220.), Tadžikistan (2,02 Mb/s, 211.) i Azerbajdžan (6,61 Mb/s, 175.). I Tadžikistan i Turkmenistan bili su među deset zemalja s najsporijim fiksnim internetom na svijetu.

Bliski istok

15 zemalja na Bliskom istoku izmjerenih za ovogodišnju tablicu brzina interneta također su od sredine do dna tablice. Prosječna brzina fiksnog interneta za regiju je 18,32 Mb/s. Najbrži Internet ima Izrael (47,05 Mb/s, 55.), slijede Cipar (38,52 Mb/s, 71.) i Kuvajt (30,87 Mb/s, 82.). Najsporiji Internet imaju Jemen (0,97 Mb/s, 218.), Sirijska Arapska Republika (2,88 Mb/s, 205.) i Libanon (3,86 Mb/s, 193.).

Azija (isključujući Bliski istok)

U regiji Azije (isključujući Bliski istok) je 27 zemalja, koje su imale prosječnu brzinu interneta od 43,31 Mb/s. Najveće prosječne brzine izmjerene su u Makau (262,74 Mb/s, na 1. mjestu globalne liste), Tajvanu (135,88 Mb/s, 7.) i Japanu (122,33 Mb/s, 9.). Demokratska Republika Timor-Leste (0,94 Mb/s, 219.), Afganistan (0,98 Mb/s, 216.) i Kina (2,78 Mb/s, 207.) imaju najsporiji internet u regiji, s Timor-Leste i Afganistanom u zadnjih deset zemalja u globalne tablice.

Karibi

Tri od 27 otočnih zemalja Kariba se nalaze među 50 zemalja s najbržim internetom u svijetu. U prosjeku ima respektabilnu prosječnu brzinu interneta od 35,18 Mb/s. Najbolji su Kajmanski otoci (99,42 Mb/s, 20.), Portoriko (72,78 Mb/s, 34.) i Aruba (61,10 Mb/s, 41.), dok su Kuba (3,26 Mb/s, 203.), Haiti (9,54 Mb/s, 157.), Sint Maarten (10.01 Mb/s, 153.) i Dominikanska Republika (12.66 Mb/s, 135.) zemlje s najsporijim prosječnim internetom u regiji.

Srednja Amerika

Većina zemalja Srednje Amerike našla se pri sredini globalne tablice prosječnih brzina interneta u svijetu ljestvice. Regija kao cjelina ima prosječnu brzinu od 20,19 Mb/s. Najveće prosječne brzine su u Panami (30,04 Mb/s, 84.), Meksiku (27,62 Mb/s, 91.) i Belizeu (27,10 Mb/s, 92.). Najsporiji Internet imaju Honduras (10,88 Mb/s, 145.), El Salvador (12,53 Mb/s, 136.) i Gvatemala (13,36 Mb/s, 132.).

Južna Amerika

13 zemalja u Južnoj Americi prema prosječnim brzinama interneta su od sredine pa prema dnu globalne tablice. Prosječna brzina interneta u regiji je 29,24 Mb/s. Najbrži internet u Južnoj Americi je u Čileu (89,18 Mb/s, 27.), te Urugvaju (59,29 Mb/s, 42.) i Brazilu (53,89 Mb/s, 45.). Venezuela (4,47 Mb/s, 187.), Surinam (9,48 Mb/s, 158.) i Bolivija (10,66 Mb/s, 147.) su najlošiji u regiji.

Sjeverna Afrika

Sjeverna Afrika od 13 regija u svijetu ima najsporiji prosječni Internet s prosjekom od 7,45 Mb/s. Maroko (13.03 Mb/s, 133.), Tunis (8.32 Mb/s, 167.) i Egipat (7.81 Mb/s, 170.) su najbolji u regiji, a najlošiji Mauritanija (3,98 Mb/s) na 191. mjestu, Libija (5,27 Mb/s, 183.) i Alžir (6,27 Mb/s, 179.).

Subsaharska Afrika

Druga regija Afrike Subsaharska Afrika u kojoj je 49 zemalja prosječna brzina interneta je 8,88 Mb/s. Samo četiri zemlje iz te regije nisu među lošijom polovicom globalne tablice. To su Ruanda (52,17 Mb/s, 48.), Réunion (37,44 Mb/s, 74.), Južna Afrika (28,62 Mb/s, 88.) i Madagaskar (19,29 Mb/s, 109.). Najlošiji Internet u Subsaharskoj Africi imaju Džibuti (2,34 Mb/s, 210.), Eritreja (1,89 Mb/s, 212.), Etiopija (1,68 Mb/s, 213.), Somalija (1,60 Mb/s, 214.), Ekvatorijalna Gvineja (1,34 Mb/s, 215.) i Gvineja Bissau (0,98 Mb/s, 217.).

Oceanija

Od 15 zemalja u Oceaniji, većina je bila u donjoj polovici globalne tablice po brzinama interneta. Prosjek regije je 20,45 Mb/s. Najbrži prosječni Internet ima Novi Zeland (94,44 Mb/s, 21.), a slijedi ga Australija (47,22 Mb/s, 54.) na drugom mjestu, te Sjeverni Marijanski otoci (35,94 Mb/s, 75.). Najsporiji prosječni Internet u regiji imaju Wallis i Futuna (3,63 Mb/s, 198.), Savezne Države Mikronezije (3,96 Mb/s, 192.) i Maršalovi Otoci (5,76 Mb/s, 181.).

Najskuplji i najjeftiniji prijenos podataka

Cable.co.uk je izračunao prosječne cijene korisničkog prijenosa jednog gigabajta (1 GB) u 233 zemlje svijeta.

Pet najskupljih zemalja u smislu prosječne cijene 1 GB mobilnih podataka su Sveta Helena (41,06 američkih dolara), Falklandski otoci (38,45 dolara), São Tomé i Principe (29,49 dolara), Tokelau (17,88 dolara) i Jemen (16.58 dolara). Podsaharska Afrika druga je najskuplja regija na svijetu za mobilne podatke općenito, dok su otočne države također među najskupljima.

Pet najjeftinijih zemalja u smislu prosječne cijene 1 GB mobilnih podataka su Izrael (0,04 dolara), Italija (0,12 dolara), San Marino (0,14 dolara), Fidži (0,15 dolara) i Indija (0,17 dolara).

Kada su u pitanju tarife koje se nude korisnicima od 14 zemalja u istočnoj Europi sve su u gornjoj polovici globalne tablice po najnižim cijenama. Rumunjska je među prvih deset najjeftinijih, a 11 drugih zemalja istočne Europe u prvih 50 najjeftinijih. Prosjek cijene tarife interneta u istočnoj Europi je 19,90 dolara mjesečno, i po tome je druga najjeftinija regija u svijetu. Najjeftinije tri zemlje su Rumunjska (9,00 solara, na 8. mjestu u svijetu), Bugarska (10,67 dolara, 12.) i Kosovo (15,01 dolara, 23.). Najskuplje tarife su u Sloveniji (45,61 dolara, 114.), Crnoj Gori (26,06 dolara, 53.) i Hrvatskoj (23,37 dolara, 50.).

