Uz petaFLOPS-e, novo norveško superračunalo će pomoći uzgoju ribe

Norveška znanstvena zajednica ovog je tjedna proslavila dovršetak superračunala Olivia. Osim što će 16 puta povećati računalni kapacitet te nacije, donijet će i svježu ribu na stol.



Superračunalo je izgradio Hewlett Packard Enterprise (HPE) za norvešku nacionalnu diviziju za znanstveno računalstvo Sigma2. Smješteno je u podzemnom podatkovnom centru duboko u rudnicima Lefdal. Kombinira 504 AMD-ova procesora Torino i 304 Nvidia Grace Hopper Superchipsa s 5,3 petabajta memorije HPE Lustre putem HPE-ovih Slingshota 11 kapaciteta 200 Gbps.



Dijelovi kombiniraju Nvidijne 72-jezgrene procesore Grace s grafičkim akceleratorom H100 144 GB. Svaki od ovih čipova od 1000 vata sposoban je isporučiti do 67 teraFLOPS-a FP64 matrične matematike za vrlo precizne znanstvene zadatke ili četiri petaFLOPS-a rijetkog FP8 za zadatke strojnog učenja.



Na ovogodišnjoj Top500 ljestvici najmoćnijih javno poznatih superračunara, Olivijina GPU particija zauzela je 134. mjesto, isporučujući 13,2 petaFLOPS-a prema mjerilu High-Performance Linpack (HPL).



Kombinacija Nvidia GPU particije i AMD-baziranog CPU dijela omogućuje stroju bavljenje širim rasponom visokoučinkovitih računalnih i zadataka vezanih uz umjetnu inteligenciju. Očekuje se kako će Olivia podržati istraživanje u područjima poput obnovljivih izvora energije. Pristup stroju neće biti ograničen samo na znanstvenike u Sigmi2, već će uključivati ​​istraživače diljem zemlje.



Norveško superračunalo troši 30 posto manje energije nego prethodnica Betzy. Sigma2 namjerava ponovno upotrijebiti otpadnu toplinu koju stvaraju tekućinom hlađeni strojevi za zagrijavanje vode za lokalne farme lososa.