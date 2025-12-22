Huawei predstavio računala s kineskim procesorima i operativnim sustavima

Qingyun W515y i W585y koriste Huaweijev domaći procesor Kirin 9000X, uz operativne sustave Tongxin UOS V20 ili Galaxy Kylin V10 koji imaju za cilj zamijeniti Windows na kineskom tržištu.

Tvrtka još nije službeno predstavila javnosti čip Kirin 9000X. Međutim, izvješća pokazuju da osmojezgreni procesor sa 16 niti, koji je razvio HiSilicon, ima osnovni takt od 2,5 GHz. Kirin 9000X nasljeđuje Kirin 9000C , koji je usklađen s nedavnim izdanjem Qingyun W515y i W585y kao izravne zamjene za Qingyun W515x odnosno W585x.

Izvorni Kirin 9000, temeljen na Arm arhitekturi, sastoji se od tri Cortex-A77 jezgre - jedne koja radi na 3,13 GHz i tri na 2,54 GHz - i četiri Cortex-A55 jezgre na 2,05 GHz. Čip uključuje 24-jezgreni Mali-G78 iGPU. Huawei je izdao više varijanti Kirina 9000 kako bi se prilagodio raznim uređajima, uključujući pametne telefone, prijenosna računala i stolna računala. TSMC je prethodno proizvodio Kirin 9000 za Huawei, koristeći 5nm+ FinFET EUV (N5) procesni čvor prije uvođenja američkih trgovinskih ograničenja.

Huawei nije otkrio potpune specifikacije modela Qingyun W515y i W585y. Proizvođač samo navodi da su ovi uređaji opremljeni četverokanalnom LPDDR5x memorijom, neutvrđenim SSD-om i tvrdim diskom te nude mogućnost ugradnje optičkog pogona (DVD-RW). I Qingyun W515y i W585y imaju identične dimenzije - 293 x 93 x 315,5 mm - i teže 3,6 kg bez optičkog pogona i tvrdog diska. Iste su veličine kao i njihovi prethodnici, ali su samo malo lakši.

huawei

Huawei već neko vrijeme snažno promovira svoj HarmonyOS operativni sustav u svojoj ponudi proizvoda. Stoga je iznenađujuće da nijedan od ovih uređaja ne koristi taj operativni sustav. Prethodni Qingyun W515x i W585x također nisu koristili HarmonyOS. Umjesto toga, novi uređaji nude potrošačima izbor između UOS V20 (Unified Operating System), koji je razvio UnionTech (Tongxin), i Galaxy Kylin V10. Oba operativna sustava temelje se na Linuxu s njihovim odgovarajućim modifikacijama.

Dizajn Qingyun W515y i W585y nije se promijenio u odnosu na njihove prethodnike. Kućište i dalje ima prednju ploču opremljenu s jednim USB Type-C priključkom, tri USB 3.2 Gen 1 Type-A priključka i kombiniranim 3,5 mm priključkom za mikrofon i slušalice. S druge strane, stražnja ploča opremljena je s četiri USB 3.2 Gen 1 Type-A priključka, gigabitnim Ethernet priključkom, serijskim priključkom, tri 3,5 mm audio priključka, jednim VGA priključkom i jednim HDMI priključkom.

Huawei uključuje žičanu tipkovnicu K100 i žičani miš M100 uz modele Qingyun W515y i W585y.