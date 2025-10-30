Asus predstavio cjeloviti rack sustav s preko 70 Nvidijinih GPU-ova

Novi XA GB721-E2 donosi infrastrukturu spremnu za treniranje AI modela s bilijun parametara, s mogućnošću implementacije cijelog sustava u manje od pola sata

Asus je predstavio XA GB721-E2, cjeloviti rack sustav temeljen na Nvidijinoj platformi GB300 NVL72, razvijen za obuku velikih AI modela, napredne HPC zadatake i primjene koje zahtijevaju visoke računalne performanse.

Sustav kombinira 36 Nvidijinih procesora Grace i 72 Blackwell Ultra grafičkih kartica povezanih unutar jednog NVLink domena, visokopropusne mreže koja omogućuje GPU-ovima međusobnu komunikaciju izravno, bez posredovanja CPU-a, uz malu latenciju i brži prijenos podataka. Iz Asusa navode da se time postiže učinkovitije treniranje modela s bilijun parametara i veća ukupna propusnost sustava.

Unutar racka nalazi se modularna arhitektura s tekućim hlađenjmem, devet NVLink sklopki i 18 računalnih modula. Kako ističu iz Asusa, takvo rješenje osigurava stabilne performanse, bolju energetsku učinkovitost i jednostavnije održavanje. Sustav inače podržava mrežne platforme Nvidia Quantum-X800 InfiniBand te Spectrum-X Ethernet, kao i kartice ConnectX-8 SuperNIC, čime je spreman za rad i u velikim AI klasterima i takozvanim tvornicama podataka.

Poseban naglasak stavljen je na jednostavnost implementacije. Zahvaljujući alatima Asus Control Center (ACC) i Infrastructure Deployment Center (AIDC), cijeli se rack može postaviti i pokrenuti za manje od 30 minuta.

Dodatne informacije o Asusovom sustavu dostupne su ovdje.