Tajana Barančić

Tradicionalna analiza IT sektora koju radim svake godine, ove godine nekako nije imala puno smisla bez osvrta na očekivanja za 2020., godinu bez presedana obzirom na COVID 19 Piše: Tajana Barančić (Astra poslovni inženjering d.o.o.) Zadnjih nekoliko mjeseci puno sam razgovarala s IT tvrtkama o nastaloj situaciji. IT tvrtke koje su bile vezane uz najviše […]