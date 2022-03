Ruska invazija na Ukrajinu i posljedični diplomatski i gospodarski odgovor Zapada doveli su do kritične prekretnice za Europu i svijet. Tržište informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) također je pogođeno sukobom, kao i gospodarskim sankcijama i drugim mjerama koje su Sjedinjene Američke Države (SAD), Europska unija (EU) i druge zemlje nametnule Rusiji. Novo izvješće International Data Corporation (IDC) daje početnu procjenu kako će kriza utjecati na ICT potrošnju (izdatke za hardver, softver, IT i poslovne usluge te telekom usluge) i tehnološka tržišta diljem svijeta.

Mnogi zapadni dobavljači tehnologije – i oni iz zemalja koje nisu u savezu s Rusijom – već su poduzeli korake da zaustave ili smanje ruske prodajne aktivnosti nakon invazije, ili se suočavaju sa sve većim pritiskom da to učine, navodi analitička tvrtka Canalys dodajući kako su Accenture, Apple, Cisco, Dell, HP, HPE, Oracle, SAP i TSMC među tehnološkim su igračima na rastućem popisu međunarodnih tvrtki (u svim sektorima) koje prekidaju veze s Rusijom. Oni koji to ne čine, sve će više biti neusklađeni s globalnim osjećajima. Ruske isporuke i prihodi značajno će pasti u ovom tromjesečju, a potencijalno i dalje, suočeni sa strmim cijenama i rastućim kamatnim stopama, ograničenjima na uvozne tehnološke proizvode, prekidom lanca opskrbe i ograničenjima ruskog bankarskog sektora. Ulaganja u tehnologiju ruskog javnog sektora – koji je još uvijek najveći pokretač IT potrošnje – i državnih poduzeća značajno će se smanjiti u nadolazećim tromjesečjima. Mala i srednja poduzeća i potrošačka potrošnja također će biti teško pogođeni.

Blokada Rusije

Sankcije će značajno utjecati na izvoz gotovih proizvoda i tehnoloških komponenti u Rusiju, ali će utjecaj na zapadne tvrtke relativno mali s obzirom na veličinu tržišta. Uvoz tehnoloških materijala iz Rusije i Ukrajine također će biti pogođen, posebno u sektoru poluvodiča gdje će zalihe neonskog plina, paladija i C4F6 koji se koriste u proizvodnji čipova uvelike smanjiti. Također se očekuje da će sukob dodatno poremetiti globalne opskrbne lance jer se teret preusmjerava oko dviju zemalja, a troškovi rastu.

Tehnološki sektor i kanal će biti pod jakim utjecajem krize, smatraju u Canalysu, kako unutar tako i izvan Rusije i Ukrajine. Kolaps ruske valute i povećanje kamatnih stopa Ruske središnje banke (na 20% u vrijeme objave), odmah će povisiti cijene tehnoloških proizvoda unutar Rusije, a istovremeno će ograničiti potrošačku moć kupaca. Američke i europske sankcije na izvoz u Rusiju širokog spektra tehnoloških proizvoda, uključujući poluvodiče, te određene softverske, računalne i telekomunikacijske proizvode, pogodit će dobavljače koji opskrbljuju Rusiju i partnere u kanalu koji ih prodaju. SAD navodno razmatra proširenje zabrane na pametne telefone. U međuvremenu, dobavljači u ruskom vlasništvu ili povezani dobavljači s međunarodnom prisutnošću, kao što je Kaspersky, vjerojatno će biti povrijeđeni zbog udruživanja.

Muke po kineskim tvrtkama

Sa sankcijama na uvoz tehnologije koje je nametnuo Zapad, Rusija će biti prisiljena okrenuti se više Kini (koja je izjavila da se protivi sankcijama), posebice budući da ruska vlada žuri zamijeniti zapadne marke i zadržati pristup ključnim tehnologijama. Pobjednici će vjerojatno biti kineski dobavljači kao što je Huawei, koji su i sami bili žrtve zapadnih trgovinskih embarga. Međutim, situacija je složena za druge, kao što su Lenovo, OPPO i Xiaomi, koji već imaju značajne zapadne operacije ili ambicije rasti u Europi ili SAD-u. S obzirom na to da se Kina protivi zapadnim sankcijama, to stvara dilemu za ove kineske dobavljače – slijede li sankcije i zaustavljaju isporuke Rusiji, ali riskiraju da razljute kinesku vladu? Lenovo, koji ostvaruje većinu prihoda izvan Kine, je navodno već prestao isporučivati ​​u Rusiju, ali još nije dao službenu izjavu. Dobavljači pametnih telefona Xiaomi i OPPO još uvijek nisu zaustavili ruske isporuke (u vrijeme pisanja), ali neuspjeh bi to mogao utjecati na njihovu sposobnost međunarodnog rasta u budućnosti. Čak i ako Kina nastoji podržati rusku tehnološku industriju, mogla bi otkriti da ograničenja uvoza ograničavaju njezinu sposobnost učinkovite trgovine. U međuvremenu, zabrana izvoza poluvodiča u Rusiju ojačat će kinesku odlučnost da ojača vlastitu autonomiju proizvodnje poluvodiča. može ustanoviti da ograničenja uvoza ograničavaju njegovu sposobnost učinkovite trgovine. U međuvremenu, zabrana izvoza poluvodiča u Rusiju ojačat će kinesku odlučnost da ojača vlastitu autonomiju proizvodnje poluvodiča. može ustanoviti da ograničenja uvoza ograničavaju njegovu sposobnost učinkovite trgovine. U međuvremenu, zabrana izvoza poluvodiča u Rusiju ojačat će kinesku odlučnost da ojača vlastitu autonomiju proizvodnje poluvodiča.

Utjecaj sankcija

Sukob je zaustavio poslovanje u Ukrajini dok rusko gospodarstvo osjeća rani utjecaj zapadnih sankcija. To će snažno utjecati na tehnološku potrošnju u obje zemlje uz dvoznamenkasto smanjenje potražnje na lokalnom tržištu koje se očekuje 2022. godine. U međuvremenu, tehnološka potrošnja među zapadnoeuropskim zemljama mogla bi se povećati dijelom zbog proširenih izdvajanja za obranu i sigurnost.

Ruski kanali integratora sustava i prodavača, koji uvelike ovise o javnom sektoru i potrošnji velikih poduzeća, spremni su za kolaps u prodaji u sljedećih nekoliko tromjesečja. Cijene tehnologije, koje već naglo rastu suočene s nedostatkom opskrbe, skočit će s padom rublja. U međuvremenu, platni sustavi su teško pogođeni sankcijama velikim ruskim bankama, dok će visoke kamate ograničiti zaduživanje i kredite. To će ozbiljno ograničiti likvidnost u kanalu. To je osobito istinito u potrošačkom sektoru. Za ruski maloprodajni sektor, koji je još uvijek pod utjecajem pandemije, ovo je još jedan razoran udarac. Devalvacija valute izbrisala je štednju za mnoge ruske potrošače, dok su maloprodajne cijene već skočile. Veliki broj sada se suočava s gubitkom pristupa sustavima mobilnog plaćanja, uključujući Apple Pay i Google Pay, kao rezultat bankovnih sankcija. Ovo predstavlja katastrofu za mnoge ruske trgovce na malo. Distribucija će biti jednako pogođena: najveći ruski distributer, Merlion, vidi visok udio prodaje nezavisnim trgovcima i putem vlastitih maloprodajnih lanaca. Apple je njegov najveći dobavljač, a značajan udio prihoda ostvaruje se od brendova uključujući HP i Dell Technologies.

Prilagođavanje planova

Nova anketa IDC Global CIO Quick Pulse pokazala je da više od polovice ispitanika ponovno procjenjuje svoje planove potrošnje na tehnologiju za 2022. godinu, a 10% očekuje snažne prilagodbe svojih planova ulaganja u ICT.

IDC očekuje strmoglavi pad i spori oporavak potrošnje na ICT u Rusiji i Ukrajini, globalni utjecaj tog pada bit će donekle ograničen. Zajedno te dvije zemlje čine samo 5,5% ukupne potrošnje na ICT u Europi i 1% u cijelom svijetu. Istodobno, vjerojatni utjecaj krize na trgovinu, lance opskrbe, tokove kapitala i cijene energije utjecat će na globalnu ekonomiju u širem razmjeru s negativnim posljedicama kako na regionalno tako i na svjetsko ICT tržište.

Izmještanja iz Ukrajine

Više od 100 globalnih tvrtki osnovalo je podružnice u Ukrajini, a još mnogo njih posluje u Rusiji. Sukob je već raselio desetke tisuća programera u Ukrajini i doveo do preseljenja nekih usluga u obje zemlje. Ti odnosi, zajedno s fizičkom imovinom i osobljem povezanim s njima, kao i svim budućim planovima proširenja, morat će se ponovno procijeniti u svjetlu sukoba.

Globalni cyber rat

Ukrajinski sukob do sada je najoštrija ilustracija uloge cyber-ratovanja u suvremenim sukobima. Činilo se da je Rusija prethodila invaziji s masivnim, koordiniranim nizom cyber-napada na ukrajinsku infrastrukturu, financijske i vladine sustave. Napadi ruske vlade također su se pojačali na druge zapadne mete, kao odmazdu na sankcije i u pokušaju destabilizacije vladinih institucija i poduzeća. Rusija i njezini saveznici mogli bi ciljati na kritičnu infrastrukturu, kao što su električne mreže, opskrba vodom i prometne mreže, kako bi posijali poremećaje i kaos, te kao alternativu rizičnim vojnim akcijama. Istodobno, pojačani su i napadi na Rusiju, kako od strane nacionalnih država na Zapadu, tako i od nezavisnih aktivista. Uloga industrije kibernetičke sigurnosti nikad nije bila važnija, za suprotstavljanje prijetnjama i pružanje zaštite vladama, kritičnoj infrastrukturi i poduzećima. EU je okupila tim kibernetičkih stručnjaka koji će pokušati suprotstaviti se ruskim napadima na Ukrajinu, na primjer. Industrija kibernetičke sigurnosti trebala bi biti jedna od korisnika krize, s tehnologijama poput upravljanog otkrivanja i odgovora na incidente u velikoj potražnji.

Ruska agresija na Ukrajinu umnogome će utjecati i na kripto tržište. Naime, vrijednost Bitcoina je već porasla jer se ruski potrošači i poduzeća okreću kriptovalutama kako bi zamijenili čvrstu gotovinu. To bi, međutim, mogao biti kratkoročni trend, budući da američki i europski regulatori svoju pozornost usmjeravaju na kripto plaćanja. U međuvremenu, gašenje sustava mobilnog plaćanja znači da kineska rješenja za plaćanje, Alipay i Wechat, vjerojatno već gledaju na tu priliku, pod pretpostavkom da im regulatori dopuste. (ilustracije Flickr)

