U trećem tromjesečju ove godine (Q3 2022) ukupno je provaljeno čak 108.888.899 online računa, navodi Surfshark što je za čak 70 posto više nego u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2022) kada je provaljeno 64.364.633 računa. Iako je treće tromjesečje ove godine donijelo provala računa od 70% u usporedbi s Q2 2022, ipak je broj provala manji nego prošle godine u Q3 2021. godine. Od zemalja provalom računa najugroženije su bile Rusija, Francuska, Indonezija, SAD i Španjolska.

Hrvatska, premda nije među najugroženijim zemljama, potencijalno može biti u mnogo goroj sitaciji. U Hrvatskoj je od 2004. godine provaljeno ukupno 6.801.527 računa, uračunati su i računi provaljeni više puta. Zabrinjava rast provala u trećem tromjesečju ove godine u odnosu na tromjesečje ranije od čak 427 posto. Naime u Q3 2022 u Hrvatskoj je provaljeno 54,4 tisuća računa, to jest 13 računa na 1.000 stanovnika. Globalni prosjek je 14 provaljenih računa na 1.000 stanovnika. To je daleko manje od najugroženijih zemalja u svijetu. U Francuskoj je na 1.000 provaljeno najviše računa, njih 212, slijede Rusija (153), Portugal (140), Tajvan (93) i Španjolska (84). Ni rast u Q3 u odnosu na Q2 2022 u Hrvatskoj nije ni približno među najvećima u svijetu jer, na primjer, Zambija ima skok od skoro 4.000 posto, Bolivija, Čile, Francuska i Nigerija blizu 2.000 posto. Skok bez presedana zabilježio je u Q3 ove godine Island koji ima samo 400.000 stanovnika, njegov skok je, do sada nezabilježen, 1.063.864 posto.

Rusija i Francuska

Rusija je u Q3 2022 postala zemlja u kojoj je provaljeno u najviše računa korisnika u svijetu, čak 22,3 milijuna, a Francuska zemlja koja je imala najviše provaljenih računa po stanovniku, 212 provaljenih računa na 1.000 stanovnika.

Treće tromjesečje ove godine potvrđuje stalni rast provaljenih računa ali teško da je netko očekivao porast od 70 posto. Statistički gledano 108,9 milijuna provaljenih računa u svijetu u Q3 2022 znači da je svake sekunde provaljeno 14 računa! U Q2 2022 u sekundi je provaljeno u 8 računa.

U tri dosadašnja tromjesečja ove godine tromjesečni prosjek je 72,8 milijuna provaljenih računa. Tromjesečni prosjek u Q3 2022 povećan je za 50 posto. U odnosu na Q2 2022 u trećem tromjesečju ove godine rast provala je 69,2, odnosno 44,5 milijuna računa.

U prošlom tromjesečju Rusija je dominirala u smislu globalnih povreda podataka, a slijede je Kina i Brazil. SAD su na četvrtom mjestu, pretekli su Južnu Koreju koja je na petom mjestu. U trećem tromjesečju Rusija i SAD ostale su na prvih 5 pozicija , dok su ostali ispali iz utrke i zamijenili su ih Francuska, Indonezija i Španjolska.

Tijekom ovog desetljeća, SAD su ostale zemlja s najviše kršenja. No, situacija se promijenila početkom 2022. godine. Rusija je preuzela ovu sumnjivu titulu, pokazujući najveći pojedinačni globalni broj kršenja u trećem kvartalu zaredom. I dok je Rusija pokazala blagi pad zabilježenih slučajeva od Q2 do Q3, još uvijek vodi sa značajnom razlikom, s 8,5 milijuna više slučajeva od Francuske.

Prošlo tromjesečje, Bjelorusija se pridružila prvih 20 zemalja s najvećim brojem povreda podataka (na 19. mjestu ), s 539 tisuća prijavljenih povreda i rastom od 400 posto u odnosu na prethodni kvartal. Ukrajina je doživjela pad od 14 posto u broju probijenih korisnika u usporedbi s istim kvartalom, što ih je odvelo na 17. mjesto u svijetu.

Europa najugroženija

Europa, kao kontinet koji je najpogođeniji provalom računa jer je u trećem tromjesečju zabilježila 52 milijuna pojedinačnih provala. Slijedi Azija s 24,24 milijuna dok je Sjeverna Amerika zabilježila 9,8 milijuna.

Europa je činila gotovo 50 posto ukupnih provala u Q2 2022 u svijetu, a 40 posto napada došlo je iz Rusije. Azija je druga najosjetljivija regija drugi kvartal zaredom. Najveći porast provala u Q3 2022 imala je Afrika 300 posto u upadima podataka, a slijedi je Sjeverna Amerika s porastom od 265 posto.

