Trump prijeti tarifama zemljama koje uvode digitalne poreze na tehnologiju SAD

Predsjednik SAD Donald Trump zaprijetio je daljnjim carinama i ograničenjima izvoza zemljama za koje tvrdi da nepravedno ciljaju američke tehnološke tvrtke

Mreža srijeda, 27. kolovoza 2025. u 11:07
📷 flickr
flickr

„Digitalni porezi, zakonodavstvo o digitalnim uslugama i propisi o digitalnim tržištima osmišljeni su kako bi naštetili ili diskriminirali američku tehnologiju“, napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Tvrdio je da će uslijediti „značajne“ tarife ako nacije ne „pokažu poštovanje“ prema američkim tehnološkim tvrtkama, dodajući da porezi „daju potpunu propusnicu najvećim kineskim tehnološkim tvrtkama“.

Trump nije imenovao nijednu zemlju, iako bi se njegovi komentari mogli protumačiti kao kritika Zakona o digitalnim tržištima (DMA) i Zakona o digitalnim uslugama (DSA) EU-a.

Zakon o digitalnom tržištu (DMA) nastoji osigurati poštenu konkurenciju sprječavanjem velikih digitalnih platformi da monopoliziraju tržište. EU je identificirao Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft kao takozvane "čuvare vrata", što znači tvrtke s ukorijenjenom tržišnom pozicijom. S druge strane, DSA ima za cilj spriječiti nezakonite i štetne aktivnosti na internetu i širenje dezinformacija.

Velika Britanija također ima porez na digitalne usluge, zajedno s nekoliko država članica EU-a poput Francuske, Italije i Španjolske.

Trumpov stav prijeti da uništi napredak postignut s europskim partnerima u smanjenju trgovinskih trenja.

Prošli tjedan, EU i SAD postigli su napredak u vezi sa svojim trgovinskim sporazumom, izvorno najavljenim 27. srpnja, tvrdeći da će se pozabaviti neopravdanim preprekama transatlantskom poslovanju. Sporazum otvara put smanjenju carina na određenu robu i sektore.

Unatoč tome, EU je izrazila nespremnost da napravi bilo kakve ustupke u pogledu digitalnih propisa.

„SAD-u smo jasno dali do znanja da promjene naših digitalnih propisa – Zakona o digitalnim tržištima i Zakona o digitalnim uslugama – nisu na dnevnom redu“, izjavila je Europska komisija.

Velika Britanija je također razmatralo smanjenje poreza na digitalne usluge od 2% tijekom nedavnih pregovora sa SAD-om, ali je uspjela osigurati trgovinski sporazum bez toga.

Kanada je, s druge strane, ukinula svoj digitalni porez u lipnju, neposredno prije nego što je trebao stupiti na snagu. Cilj tog zaokreta bio je umiriti Trumpa i osigurati povoljniji trgovinski sporazum, posebno nakon što je američki predsjednik porez nazvao "izravnim i očitim" napadom.

Trumpova nedavna objava nije prvi put da prijeti carinama zemljama koje su uvele porez na digitalne usluge.

U veljači je naredio američkom trgovinskom predstavniku da istraži ponovno otvaranje istraga o tim porezima, istraga koje su započete tijekom njegova prvog mandata.

Trumpova prijetnja uvođenjem "izvoznih ograničenja na našu visoko zaštićenu tehnologiju i čipove" vjerojatno će izazvati zabrinutost kod tvrtki za poluvodiče.

Ranije ove godine, Nvidia i AMD dogovorili su se da će američkoj vladi dati 15% prihoda od prodaje čipova u Kini u zamjenu za izvozne licence.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi