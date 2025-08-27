Trump prijeti tarifama zemljama koje uvode digitalne poreze na tehnologiju SAD

Predsjednik SAD Donald Trump zaprijetio je daljnjim carinama i ograničenjima izvoza zemljama za koje tvrdi da nepravedno ciljaju američke tehnološke tvrtke

„Digitalni porezi, zakonodavstvo o digitalnim uslugama i propisi o digitalnim tržištima osmišljeni su kako bi naštetili ili diskriminirali američku tehnologiju“, napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Tvrdio je da će uslijediti „značajne“ tarife ako nacije ne „pokažu poštovanje“ prema američkim tehnološkim tvrtkama, dodajući da porezi „daju potpunu propusnicu najvećim kineskim tehnološkim tvrtkama“.

Trump nije imenovao nijednu zemlju, iako bi se njegovi komentari mogli protumačiti kao kritika Zakona o digitalnim tržištima (DMA) i Zakona o digitalnim uslugama (DSA) EU-a.

Zakon o digitalnom tržištu (DMA) nastoji osigurati poštenu konkurenciju sprječavanjem velikih digitalnih platformi da monopoliziraju tržište. EU je identificirao Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft kao takozvane "čuvare vrata", što znači tvrtke s ukorijenjenom tržišnom pozicijom. S druge strane, DSA ima za cilj spriječiti nezakonite i štetne aktivnosti na internetu i širenje dezinformacija.

Velika Britanija također ima porez na digitalne usluge, zajedno s nekoliko država članica EU-a poput Francuske, Italije i Španjolske.

Trumpov stav prijeti da uništi napredak postignut s europskim partnerima u smanjenju trgovinskih trenja.

Prošli tjedan, EU i SAD postigli su napredak u vezi sa svojim trgovinskim sporazumom, izvorno najavljenim 27. srpnja, tvrdeći da će se pozabaviti neopravdanim preprekama transatlantskom poslovanju. Sporazum otvara put smanjenju carina na određenu robu i sektore.

Unatoč tome, EU je izrazila nespremnost da napravi bilo kakve ustupke u pogledu digitalnih propisa.

„SAD-u smo jasno dali do znanja da promjene naših digitalnih propisa – Zakona o digitalnim tržištima i Zakona o digitalnim uslugama – nisu na dnevnom redu“, izjavila je Europska komisija.

Velika Britanija je također razmatralo smanjenje poreza na digitalne usluge od 2% tijekom nedavnih pregovora sa SAD-om, ali je uspjela osigurati trgovinski sporazum bez toga.

Kanada je, s druge strane, ukinula svoj digitalni porez u lipnju, neposredno prije nego što je trebao stupiti na snagu. Cilj tog zaokreta bio je umiriti Trumpa i osigurati povoljniji trgovinski sporazum, posebno nakon što je američki predsjednik porez nazvao "izravnim i očitim" napadom.

Trumpova nedavna objava nije prvi put da prijeti carinama zemljama koje su uvele porez na digitalne usluge.

U veljači je naredio američkom trgovinskom predstavniku da istraži ponovno otvaranje istraga o tim porezima, istraga koje su započete tijekom njegova prvog mandata.

Trumpova prijetnja uvođenjem "izvoznih ograničenja na našu visoko zaštićenu tehnologiju i čipove" vjerojatno će izazvati zabrinutost kod tvrtki za poluvodiče.

Ranije ove godine, Nvidia i AMD dogovorili su se da će američkoj vladi dati 15% prihoda od prodaje čipova u Kini u zamjenu za izvozne licence.