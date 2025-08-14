SAD ugrađuje tragače u pošiljke AI čipova kako bi otkrio preusmjeravanja u Kinu

Vlasti SAD su tajno ugradile uređaje za praćenje lokacije u neke ciljane pošiljke naprednih čipova za koje smatraju da su u opasnosti od ilegalnog preusmjeravanja u Kinu

Mreža četvrtak, 14. kolovoza 2025. u 14:10

Izvješće Reutersa navodi da je cilj tog poteza otkriti preusmjeravanje čipova umjetne inteligencije na mjesta koja su pod američkim izvoznim ograničenjima, a primjenjuje se samo na odabrane pošiljke koje su pod istragom.

Prema izvješću, tragači mogu pomoći u izgradnji slučajeva protiv ljudi i tvrtki koje profitiraju kršenjem američkih izvoznih ograničenja.

U izvješću se dodaje da neke osobe uključene u lanac opskrbe AI serverima kažu da su svjesne korištenja tragača u isporukama nekih servera tvrtki poput Dell Technologies i Super Micro, koje uključuju čipove tvrtki Nvidia i AMD.

Te su osobe primijetile da su trackeri obično skriveni u pakiranju pošiljki poslužitelja. Nisu znali koje su strane bile uključene u njihovu instalaciju ili u kojem dijelu rute dostave su smješteni, dodaje se u izvješću.

Agenti SAD za provedbu zakona o izvozu ponekad postavljaju uređaje za praćenje nakon što dobiju administrativno odobrenje. U drugim slučajevima, sudac im izda nalog za odobrenje korištenja uređaja, dodaje se u izvješću pozivajući se na izvor.

Tvrtka može biti obaviještena o uređaju za praćenje ako nije predmet istrage i može pristati na vladinu instalaciju uređaja za praćenje, dodaje se u izvješću pozivajući se na izvor. Međutim, uređaji se mogu instalirati i bez njihova znanja.



