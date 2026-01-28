Google zabrinut zbog diktata Europske komisije oko AI-ja i pretraživanja

Europska komisija će Googleu dati smjernice regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja Europske unije o tome kako pomoći konkurentima u online pretraživanju i programerima umjetne inteligencije u pristupanju njegovim uslugama i modelima iz serije Gemini.



Regulatori će objasniti kako bi Google trebao dati trećim stranama pružateljima usluga umjetne inteligencije jednako učinkovit pristup istim značajkama kao i onima dostupnima vlastitim uslugama umjetne inteligencije poput Geminija.



U drugom će postupku Komisija detaljno opisati kako bi Google trebao dati trećim stranama pružateljima online tražilica pristup anonimiziranim podacima o rangiranju, upitima, klikovima i pregledima koje drži Google Search pod poštenim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima te podobnost pružatelja AI chatbotova za pristup podacima.



"Želimo maksimizirati potencijal i koristi ovog dubokog tehnološkog pomaka osiguravajući otvoreno i pošteno igralište, ne namješteno u korist nekolicine najvećih", rekla je šefica Unije za antimonopolsko pravo Teresa Ribera.



U Googleu su zabrinuti. Tvrde kako je Android otvorenog dizajna i kako već licenciraju podatke vezane uz pretraživanje u skladu sa zakonom. Brine ih kako bi daljnja pravila - često potaknuta pritužbama konkurenata, ne interesima potrošača - mogla ugroziti privatnost, sigurnost i inovacije korisnika.



Apple je prije dvije godine dobio slične smjernice. Komisija namjerava završiti postupak u roku od šest mjeseci.