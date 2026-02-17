Digital Omnibus - Ambiciozan prijedlog EK za transformaciju digitalnog tržišta

"GDPR monster", odnosno GDPR čudovište – tako su neformalno prozvali jedan od svjetski najprepoznatljivijih propisa EU, Opću uredbu o zaštiti podataka. Zadao je glavobolje mnogima, pojedine odredbe i danas se razjašnjavaju na Sudu EU, a do danas je i nadzor nadležnih agencija uzeo maha, pa se može govoriti o postupnom razvoju kolektivne GDPR svijesti. S druge strane, takav put tek čeka relativno nedavno usvojenu Uredbu o umjetnoj inteligenciji, ili, pak, NIS 2 Direktivu, koja se odnosi na očuvanje kibernetičke sigurnosti. Međutim, jeste li već čuli da EU planira ažurirati sve te propise paketom Digitalni omnibus, prijedlogom Europske komisije za sveobuhvatnu digitalnu uredbu?