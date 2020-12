U sklopu implementacije EU Uredbe o Jedinstvenom Digitalnom Pristupniku (Single Digital Gateway), Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) je sudjelovao u stvaranju novog portala Your Europe koji je i promoviran 12. prosinca 2020. godine.

Portal Your Europe ostvario je svojevrsnu preinaku te postao temeljna platforma na kojoj su objedinjene sve važne informacije o članicama Europske unije. Svi građani i poduzetnici EU-a od sada će sve važne informacije za svoj život i posao moći pronaći na stranicama portala Your Europe.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao nositelj provedbe Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika, uz podršku sunositelja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koordinirao je putem Nacionalnog koordinatora sva nadležna tijela koja su postavili sve važne informacije na portal Your Europe.

Digitalna transformacija ima temeljni utjecaj na unutarnje tržište, jedno od najopipljivijih postignuća Europske unije (EU). Stvaranje istinskog jedinstvenog digitalnog tržišta – na kojem je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala i gdje pojedinci i tvrtke mogu neprimjetno pristupiti i vršiti mrežne aktivnosti pod uvjetima poštene konkurencije i uz visoku razinu potrošača i zaštita osobnih podataka, bez obzira na njihovo državljanstvo ili mjesto prebivališta – jedan je od stalnih ključnih prioriteta Europske komisije. Uspješno je to spojena aktivnost s projektom eStandardi kojim će biti uspostavljen pravilan i jedinstven proces za razvoj cjelovitih elektroničkih javnih usluga u Republike Hrvatske.

