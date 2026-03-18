Zaštićeni podaci, produktivni timovi, niži troškovi: Izazov ili prilika za vodstvo?

Uoči događaja Canon Inspiration Days 2026, razgovarali smo s Angelinom Vučković, direktoricom predstavništva Canon EMEA u Beogradu i regionalnom menadžericom B2B Adria, o tome kako sigurnost, digitalizacija i optimizacija troškova – osobito u pogledu sigurnosti ispisa dokumenata – preoblikuju radno mjesto.

Mreža srijeda, 18. ožujka 2026. u 16:24
Angelina Vučković, Canon EMEA
Kibernetičke prijetnje rastu, a propisi se pooštravaju. Istovremeno, organizacije moraju automatizirati, digitalizirati te kontrolirati operativne troškove. Za voditelje poslovanja ti su prioriteti međusobno povezani.

Ono što izgleda kao izazov zapravo je prilika za vodstvo.  Tehnologija i stručnost potrebni za osiguranje, automatizaciju i optimizaciju već postoje – sljedeći je potez na onima koji su ih spremni koristiti.

Tema sigurnosti dominira raspravama u upravama. Je li ona glavni prioritet?

Sigurnost je ključna, ali nije jedini prioritet. Tvrtke moraju zaštititi podatke, uskladiti se s direktivom NIS2, povećati produktivnost i smanjiti troškove. Ručni i fragmentirani tijekovi rada neučinkoviti su i izloženi riziku. Povećanje produktivnosti i jačanje sigurnosti često započinju strukturiranjem protoka informacija – uključujući metode ispisivanja dokumenata i pristupa dokumentima.

Gdje se rizik podcjenjuje?

U svakodnevnom rukovanju dokumentima – osobito pri ispisivanju. Nezaštićena okruženja ispisivanja dokumenata stvaraju točke izloženosti: ispisivanje bez nadzora, nekontroliran pristup uređajima i ograničena vidljivost aktivnosti ispisivanja. Ovi operativni propusti mogu dovesti do ozbiljnih posljedica.

Prema izvješću tvrtke Quocirca Print Security Landscape 2025, 56 % organizacija doživjelo je gubitak podataka zbog nesigurnog ispisa. Infrastruktura ispisa ostaje jedan od najzanemarenijih rizika u kontekstu korporativne sigurnosti. Sigurnost ispisanih dokumenata nije samo tehnički detalj. To je problem kojim se treba baviti vodstvo.

Kako regulacija mijenja situaciju?

Direktiva NIS2 proglašava upravu izravno odgovornom za kontrolu rizika i izvještavanje o rizicima. Opća uredba o zaštiti podataka također ostaje na snazi. Kibernetička sigurnost sada je odgovornost uprave.

Zahtjevi za digitalno izvještavanje i elektroničko fakturiranje također ubrzavaju automatizaciju. Usklađenost sve više ovisi o kontroliranim, sljedivim tijekovima dokumenata – uključujući sigurne procese ispisa. Organizacije bez sigurnosnih kontrola ispisa dokumenata imaju nedostatak usklađenosti.

Koju ulogu digitalizacija igra u produktivnosti?

Presudnu. Organizacije povećavaju ulaganja u automatizaciju. Infosource procjenjuje da će do 2028. godine na EMEA tržištu 4,7 milijardi eura biti uloženo u inteligentnu obradu dokumenata, što odražava značajan rast automatizacije dokumenata.

Digitalizacija smanjuje potrebu za ručnim radom i obavljanjem monotonih zadataka. Kada su tijekovi rada – uključujući i tijekove rada ispisivanja – strukturirani i zaštićeni, timovi rade brže, pogreške se smanjuju, a vidljivost se poboljšava.

Kako je to povezano s optimizacijom troškova?

Optimizacija troškova odnosi se na dugoročnu kontrolu. Pravi troškovi infrastrukture dokumenata uključuju energiju, potrošni materijal, IT podršku, vrijeme zastoja i izloženost rizicima. Mnogo je tih troškova skriveno.

Uređaji tvrtke Canon osmišljeni su za niske dugoročne troškove vlasništva. Komponente dugog vijeka trajanja smanjuju potrebe za zamjenama. Potrošni materijal visokog prinosa smanjuje trošak po stranici. Energetski učinkovit dizajn smanjuje potrošnju energije. Manje servisnih intervencija znači manje zastoja i manju uključenost IT-a.

Sigurnim upravljanjem ispisom također se smanjuje financijska izloženost povezana s povredama podataka. Najveće uštede često dolaze iz učinkovitosti procesa: manje pogrešaka, manje ponovnih ispisa i manje izgubljenog vremena.

Kako Canon istovremeno rješava sve te probleme?

Naš je pristup integriran, a u središtu je sigurnost ispisa dokumenata. Uređaji kojima je sigurnost ugrađena u dizajn kao što je imageFORCE , u kombinaciji sa softverom uniFLOW OnlineTherefore, stvaraju kontrolirana i sljediva okruženja za ispis. Pristup se kontrolira. Osjetljivi su dokumenti zaštićeni. Aktivnost ispisivanja je regulirana.

Rezultat je snažnija sigurnost, veća učinkovitost i niži ukupni troškovi vlasništva. Organizacije koje integriraju sigurnost, digitalizaciju i kontrolu troškova – uključujući sigurnost ispisanih dokumenata – djelovat će s većom otpornošću i učinkovitošću.

Kako biste se registrirali za događaj Canon Inspiration Days 2026, koji će se održati 25. 3. 2026 u Zagrebu, registrirajte se ovdje.

