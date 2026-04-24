Uklonite uska grla u mreži uz QNAP QXG-100G2SF-BCM mrežnu karticu

Ubrzajte uređaje za pohranu i okruženje za virtualizaciju uz propusnost do 200 Gbps

Ako radite u zahtjevnom okruženju i imate dojam da vam mrežna kartica, odnosno njezina propusnost, utječe na performanse cijelog sustava, QNAP nudi rješenje u obliku QXG-100G2SF-BCM mrežne kartice s dva 100GbE porta. Ova PCIe Gen 4.0 x16 kartica omogućava ukupnu propusnost od čak 200 Gbps i posjeduje napredne tehnologije za rasterećenje, kao što su RDMA i SR-IOV. QXG-100G2SF-BCM je napravljena kako bi uklonila uska grla u performansama kod virtualizacije, u podatkovnim centrima i u situacijama s intenzivnim I/O zahtjevima. Kada se upari s QNAP all-flash NAS uređajem, omogućava maksimalne performanse i otvara potpuno nove razine produktivnosti za zahtjevne IT radne zadatke.

„Potražnja za većom propusnošću i niskom latencijom nastavlja rasti u korporativnim okruženjima i podatkovnim centrima“, izjavio je Sean Teng, voditelj proizvoda u tvrtki QNAP. „Uz QXG-100G2SF-BCM, tvrtke mogu otključati pune performanse all-flash pohrane, ubrzati virtualizacijske radne zadatke i s lakoćom skalirati IT operacije.“

QNAP QXG-100G2SF-BCM

Ključne prednosti mrežne kartice QXG-100G2SF-BCM:

Iznimno visoka propusnost od 200 Gbps: Dva 100GbE QSFP28 porta s PCIe Gen 4 x16 osiguravaju ogromnu propusnost za okruženja osjetljiva na latenciju i radne zadatke s velikim količinama podataka.

Podrška za RDMA (RoCE & iSER): Smanjuje latenciju i opterećenje procesora (CPU), uz istovremeno povećanje učinkovitosti, što je idealno za VMware i virtualizaciju.

SR-IOV za virtualizaciju: Dodjeljuje namjensku propusnost izravno s fizičke mrežne kartice na virtualne strojeve (VM), poboljšavajući performanse uz minimalno opterećenje procesora.

Skalabilni 100GbE ekosustav: Radi besprijekorno s QNAP QSW-M7308R-4X 100GbE preklopnikom, omogućujući tvrtkama da lako izgrade vrlo brzu IT infrastrukturu.

Ako vam je potrebno povećanje propusnosti, QXG-100G2SF-BCM je dostupna već sada, a dodatne informacije o ovoj mrežnoj kartici možete pronaći na www.qnap.com.