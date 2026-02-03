Span Cyber Security Arena 2026: Još 10 dana za ranu prijavu

Pripreme za treću Span Arenu u punom su zamahu, a ostalo je još nešto više od tjedan dana prije nego što early bird ponuda odleti

Span utorak, 3. veljače 2026. u 07:00

Domaći i svjetski stručnjaci iz IT industrije, kao i širok odabir programskih tema razlog su zašto Span Cyber Security Arena već 3. godinu zaredom privlači velik broj sudionika. Kao i proteklih godina, Span Arena namijenjena je svima uključenima u teme vezane uz kibernetičku sigurnost – bilo da se bave regulatornim i pravnim poslovima ili tehničkom implementacijom.

Podsjetimo, Span Arena održat će se u Poreču od 20. do 22. svibnja 2026. u Pical Resortu 5*, Valamar Collection, a obuhvaća 3 dana konferencije te 2 dana masterclassova. Iz samog programa izdvajamo ovogodišnje keynote govornike Joea Tidyja, BBC-jeva reportera specijaliziranog za područje kibernetičke sigurnosti te Samija Laiha, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za Windows sigurnost. Među zadnjim najavljenim predavačima je i Robert Sell - osnivač i predsjednik Trace Labsa, neprofitne organizacije koja koristi metode prikupljanja obavještajnih podataka iz otvorenih izvora (OSINT) kako bi pomogla u pronalasku nestalih osoba. Sell pokriva teme poput socijalnog inženjeringa, open source intelligencea, internih prijetnji i operativne sigurnosti.

Izvrsna prilika za edukaciju i unaprjeđivanje tehničkih znanja sistemskim inženjerima, infrastrukturnim arhitektima, konzultantima za kibernetičku sigurnost bit će specijalizirani masterclassovi (18. i 19. svibnja) uz Paulu Januszkiewicz te Samija Laiha i Joea Slowika. 

Span Arena, koja najavljuje najbogatiji program do sada; kroz predavanja, prezentacije, panele i primjere dobre prakse i ove godine postaje centralno mjesto za najnovije uvide u svijet kibernetičke sigurnosti.

Svi koji žele biti dio Span Cyber Security Arene 2026. mogu do 13. veljače osigurati svoje mjesto po Early Bird cijeni, a nakon toga i po redovnoj cijeni.

